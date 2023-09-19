В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков

Фото: Акимат Алматы

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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Каждое третье воскресенье сентября город Алматы празднует свой день рождения - День города, передает корреспондент агентства.





В этом году торжественные празднования Дня города Алматы пройдут 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает акимат Алматы.





В честь праздника для алматинцев и гостей города организованы концерты, выставки, флешбомы, фестивали, награждение званием "Почетный гражданин Алматы" людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание родного мегаполиса.





Акимат Алматы





Праздничная программа дня:





- С 12.00 до 20.00 одновременно в 8 районах города и на пешеходных улице Панфилова и проспекте Жибек жолы состоится фестиваль "Туған күніңмен, Алматым!". Согласно общей концепции празднования программа фестиваля разделена на различные зоны: выступление команд, концерт молодых артистов, ярмарка ремесленников, выставка современного искусства, арт-объекты от местных художников и дизайнеров, а также мастер-классы.





- С 10.00 до 21.00 в парке Первого Президента состоится Apple Fest, который станет гигантским алма-парком. В программе фестиваля запланирован яблочный базар, городская ярмарка ресторанов, спортивные и концертные программы. Увеличится количество яблок, продаваемых областными хозяйствами, до 127 тонн против 100 тонн в прошлом году. Также на площади Абая в 10.00 пройдет торжественное мероприятия - вручение нагрудных знаков "Почетный гражданин города Алматы".





- В 15.00 на площади Астаны состоится музыкальный фестиваль "Сағындым Алматымды". Кроме того, в 20.00 на площади Абая пройдет музыкальный фестиваль "Алматы жұлдыздары".





Акимат Алматы





Торжественные мероприятия и празднование Дня города пройдут также во всех районах Алматы:





- в Жетысуском районе в 17.00 на Арбате, в мкр. Айнабулак и 17 сентября в 12.00 в парке "Гульдер", на ул. Серикова, 2а, пройдет праздничный концерт в честь празднования Дня города.





- в Ауэзовском районе 17 сентября в 17.00 в парке отдыха Family park (вход с пр. Абая) пройдет концертное мероприятие с участием кукольного театра и эстрадных звезд на тему "Туған күніңмен, Алматым!".





- в Турксибском районе 16-17 сентября с 17.00 до 20.00 перед площадью дома школьников № 6, на пр. Сейфуллина, 13/1, состоится праздничное мероприятие "С днем рождения, Алматы". Для гостей вечера выступят звезды казахстанской эстрады, акробаты, танцоры и фокусники, а также кукольный театр для малышей и популярная этно-рок-группа "Улытау".





- в Алмалинском районе праздничное мероприятие "Туған күніңмен, Алматы!" состоится 16 сентября с 10.00 до 18.00 на территории ТРЦ "Мега парк", пр. Сейфуллина, 483.





- в Наурызбайском районе праздничный концерт "Алматы - болашақ қаласы" c участием эстрадных звезд и талантливых детей района пройдет 16 сентября в 11.00 и 17 сентября в 19.00 перед зданием районного акимата по адресу мкр. Шугыла, 347.





- в Бостандыксом районе 16 сентября с 16.00 до 19.00 в амфитеатре ТРЦ "Mega Alma-ata", ул. Розыбакиева, 247а, состоится праздничный концерт с участием молодых исполнителей.





- в Алатауском районе 16 сентября в честь Дня города на территории ТТИ "Алатау" (мкр. Нуркент, 6) в 18.00 пройдет праздничный вечер традиционной музыки "Асыл мұра", а в 20.00 с праздничным концертом на сцене выступит отечественная группа "Дос-Мұқасан".



