Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Прокуратурой Наурызбайского района Алматы в ходе мониторинга СМИ, в том числе интернет-ресурсов, выявлены более 20 интернет-сайтов размещающих кино-, видеопродукцию порнографического и специального сексуально-эротического характера, а также более 15 интернет-ресурсов прямо или косвенно пропагандирующих суицид, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что отдельными иностранными средствами массовой информации - интернет-сайтами, на которые имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, - распространяется кино-, видеопродукция порнографического и специального сексуально-эротического характера. Более того, мониторингом социальных сетей выявлены более 15 сообществ, содержащих демонстрацию фото- и видеоматериалов с призывами к суициду. По результатам мониторинга социальных сетей прокуратурой Наурызбайского района принимаются меры по блокированию доступа к данным группам, зарегистрированным в социальных сетях", - уточнили в прокуратуре.

В связи с распространением в социальных сетях игры "Беги или умри", согласно которой дети намеренно дожидаются красного сигнала светофора и перебегают дорогу перед близко движущимися машинами, районному отделу образования совместно с МПС УВД района незамедлительно поручено провести профилактическую работу с учащимися в учреждениях образования района по разъяснению Правил дорожного движения, а также параллельно вести разъяснительную работу с родителями, говорится в сообщении.

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