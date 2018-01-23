Астана. 22 января. Kazakhstan Today - На судебном заседании прокуроры зачитали новый обвинительный акт по делу бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, передает Kazakhstan Today.

"Бишимбаев Куандык Валиханович в совокупности совершил: получение лицом, приравненным к уполномоченному на выполнение государственных функций, лично и через посредника, взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, а равно за общее покровительство, за незаконные действия взяткодателя в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 366 УК РК", - огласил акт прокурор Алибек Айтжанов.

По информации прокурора, подсудимый организовал растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное пунктом 3 статьи 28 - пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК.

Как сообщил адвокат Бишимбаева Салимжан Мусин, поменялся состав соучастников. В отношении его подзащитного обвинение не изменилось.

Как сообщалось ранее, в начале января Куандык Бишимбаев в ходе дачи показаний принес извинения президенту страны и соотечественникам за то, что не смог оправдать их доверие.

"Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю, которых пригласил на работу - Джаксыбаев, Жакупов и другие, - подвели меня, я несу за это ответственность перед главой государства. За всю эту ситуацию и стыдно, и больно. За то, что не оправдал доверие президента и так ошибся в подборе кадров. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это", - сказал Бишимбаев.

Экс-министр добавил, что, несмотря на ситуацию, в которой он оказался, он всегда останется человеком, глубоко преданным президенту.

Бишимбаев также заявил о своей непричастности к тем преступлениям, в которых его обвиняют.

Напомним, в конце декабря 2016 года указом президента РК Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору".

Кроме этого, он подозревается в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

Кроме Бишимбаева, в деле фигурируют еще 22 человека.

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