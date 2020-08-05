В Алматы нашли пропавшую 5-летнюю девочку

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Ребенок пропал в микрорайоне Жулдыз. Сообщение о пропаже в полицию поступило около пяти вечера, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , Аймира вместе с остальными детьми играла во дворе. В какой-то момент девочка исчезла. Родители около получаса пытались самостоятельно ее отыскать, но безрезультатно.

Звонок в ЦОУ поступил в 16.52. Организовали оперативные поиски ребенка. По тревоге подняли личный состав криминальной, ювенальной полиции, а также участковых инспекторов. Важно было тщательно прочесать прилегающую к микрорайону местность, где, кстати, имеются железнодорожные пути и лог. Несколько поисковых групп искали в частном секторе. Там ребенок и нашелся", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Аймиру полицейские передали маме. Оказалось, что девочка из многодетной и благополучной семьи.

26 июля в Караганде вся полиция области искала восьмилетнего мальчика, пропавшего из двора дома.

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