В Уральске задержали мужчину, пытавшегося увести девочку с детской площадки

Уральск. 3 августа. Kazakhstan Today - В Уральске соседи предотвратили похищение ребенка, передает Kazakhstan Today.

Общественный фонд #НемолчиKz опубликовал видео из Уральска, на котором запечатлено, как мужчина пытался увести с детской площадки девочку, но соседи девочки остановили его. По информации фонда, инцидент произошел в микрорайоне Зачаганск.





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