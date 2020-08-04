В Уральске задержали мужчину, пытавшегося увести девочку с детской площадки

Общественный фонд #НемолчиKz опубликовал видео из Уральска, на котором запечатлено, как мужчина пытался увести с детской площадки девочку, но соседи девочки остановили его. По информации фонда, инцидент произошел в микрорайоне Зачаганск.
Напомним, 23 июля в Сатпаеве пропала пятилетняя девочка. Ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Владельца квартиры едва не линчевали местные жители. Злоумышленник задержан, он обвиняется в похищении и изнасиловании девочки. Дело находится на контроле у президента.
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В Сети пишут, что мужик средь беда дня пытался украсть девочку в Уральске. ??Он уже задержан (позже будет апдейт поста с подробностями). А пока обратите внимание на парня - он не прошёл мимо, заподозрив неладное, а буквально отбил ребёнка. Такое поведение достойно уважения и восхищения???????????? респект тебе, неизвестный парень.??? Если читаешь это - напиши нам. Или напишите те, кто узнал героя???репост. ... #уральск #герой #полиция Источник: @eto_kokshetau_detka
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