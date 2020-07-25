Дело о похищении девочки в Сатпаеве находится на контроле у президента

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - Дело о похищении пятилетней девочки в Сатпаеве находится на личном контроле президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек в видеообращении к жителям региона, передает Kazakhstan Today.

Женис Касымбек сказал, что подозреваемый задержан, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Девочка находится дома с родителями.

Глава региона заверил, что за здоровьем ребёнка следят лучшие специалисты.

К сожалению, в Сатпаеве в ночь происшествия был нанесён ущерб ни в чём не повинным людям. Для того чтобы остановить нарушителей порядка, на место был стянут личный состав. Я понимаю и разделяю возмущение, которое переполняет сердца наших граждан. Но всё же мы живём в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле", - сказал глава региона.

Он также отметил, что после окончания следствия виновного ждёт суровое наказание.

Напомним, 23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери . В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. Ребёнка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс.

Ситуация в городе стабилизировалась. Сейчас Сатпаев живёт обычной жизнью", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

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