Проверить запрет на выезд за рубеж теперь можно через Телеграм-бот

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Проверить запрет на выезд за рубеж и наличие административного штрафа можно через Telegram-bot, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальные информационные технологии" сообщило о запуске четырех услуг и сервисов в мессенджере Telegram - @EgovKzBot.

Теперь с помощью бота можно: получить информацию о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ); информацию о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ; проверить наличие запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам; получить сведения о совершении лицом административного правонарушения.

Механизм получения информации в режиме онлайн достаточно прост, и существенно экономит время граждан. Для того чтобы воспользоваться услугами и сервисами в мессенджере Telegram на своем гаджете, необходимо зарегистрироваться в Базе мобильных граждан, то есть привязать свой номер телефона в Личном кабинете портала eGov.kz. Далее осуществить запуск бота (внести в строку поиска @EgovKzBot). При помощи отправки заранее определённых команд выбрать необходимую услугу и сервис, ввести необходимые данные и подтвердить получение услуги и сервиса, посредством ввода одноразового пароля, отправленного на мобильный номер", - пояснили в пресс-службе компании.

На сегодня количество услуг и сервисов, доступных через Telegram-бот, достигло 24 автоматизированных государственных услуг. Ранее вышеуказанные услуги и сервисы предоставлялись на портале электронного правительства eGov.kz.

Кроме этого, АО "НИТ" запустило сервис "ezSigner" по формированию и проверке электронной цифровой подписи под электронным документом. С помощью "ezSigner" казахстанцы могут дистанционно подписать любой документ (различные справки, заявления и так далее), обеспечив ему юридическую значимость.

То есть каждый гражданин имеет возможность воспользоваться данным веб-приложением, для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись и установить программное обеспечение NCALayer. На странице сервиса "ezSigner" пользователю предоставляются две функции: "Подписать документ" и "Проверить документ". Подробная инструкция по работе с сервисом доступна на странице веб-приложения", - пояснили в компании.

Сервис "ezSigner" использует сертифицированные средства криптографической защиты информации и работает в режиме защищенного соединения. "ezSigner" не сохраняет и не передает на сервере копии подписанных и проверяемых электронных документов, а также ключей и регистрационных свидетельств пользователя. При этом процесс подписания происходит непосредственно на клиентской стороне.

В пресс-службе уточнили, что при проверке подписи выполняются все необходимые проверки согласно Приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187 "Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой подписи".

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