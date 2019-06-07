Проверка водного транспорта в столице выявила грубые нарушения правил безопасности

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане Комитет транспорта МИИР РК проверил пассажирские суда, принадлежащие ГККП ПХ "Жаснур", передает Kazakhstan Today.

По итогам осмотра судов были выявлены грубые нарушения, угрожающие безопасности жизни и здоровью людей, а также загрязнению окружающей среды", - сообщает пресс-служба министерства.

При осмотре пассажирских судов "Астана" и "2" вместимостью 45 и 65 человек, установлены следующие нарушения: место основного рулевого управления не обеспечено круговым обзором; наличие утечек топлива из машинных отделений; неправильное ведение судовых документов, а также отсутствие некоторых из них.

Такие же нарушения были выявлены при осмотре двух самоходных буксиров этой организации.

Кроме того, были приостановлены семь плавучих дебаркадеров, предназначенных для швартовки и обслуживания пассажирских или грузовых судов, которые не прошли ежегодное техническое освидетельствование.

По итогам выявленных нарушений, запрещено к эксплуатации 11 судов, а также выданы предписания о немедленном устранении нарушений, влияющих на безопасную эксплуатацию судов и привлечении к административной ответственности трех должностных лиц ГККП ПХ "Жаснур".

Если вы стали очевидцем нарушения правил безопасности на водном транспорте, просим сообщить по круглосуточному телефону доверия: 98-35-35, а также направить фото- и видеоматериалы на WhatsApp 8-708-088-08-00", - говорится в сообщении.

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