26.05.2025, 19:54 27231
Проводников поезда уволили после внутреннего расследования КТЖ
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В КТЖ проводятся регулярные внутренние проверки и служебные расследования, сообщает пресс-служба компании.
По результатам проверки на вокзале Алматы-2 был установлен факт незаконной продажи места, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями, а также курения в тамбуре поезда. По итогам служебного расследования проводники были уволены, начальнику поезда объявлен строгий выговор.
Аналогичные проверки будут проводиться во всех пассажирских поездах КТЖ.
Напомним, в начале года проводника и начальника пассажирского поезда Мангистау - Алматы задержали и доставили в полицию по делу о нападении на менеджера.
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26.05.2025, 16:35 32691
Kaspi.kz расскажет о выдающихся казахстанцах в новом проекте "Сделано в Казахстане!"
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz начинает новый видеопроект - "Сделано в Казахстане!" - о выдающихся казахстанцах, которыми гордятся соотечественники и восхищаются люди во всем мире. Первый герой - чемпион смешанных боевых искусств Шавкат Рахмонов.
Шавкат всего в жизни добился своим трудом. В 16 лет устроился работать грузчиком, чтобы помочь своей семье. Тогда они - мама и четверо детей - жили в маленькой однокомнатной квартире в Караганде. Юноша мечтал стать спортсменом и после тяжелой рабочей смены каждый вечер шел на тренировку. Сегодня Шавкат - самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств и легенда UFC.
Шавкат Рахмонов: чемпион смешанных боевых искусств:
Для меня большая честь - поднимать флаг Казахстана! Мне дают силу моя семья, мой народ, поддержка соотечественников. И, конечно, каждая спортивная победа - это результат большого труда. Так же, как лидерство Kaspi - результат большого труда. Kaspi стремится к целям, создаёт удобные сервисы для людей. Я же поднимаю дух народа, радую казахстанцев своими победами. Наши цели во многом схожи!".
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Казахстан - страна богатая талантами и с уникальной историей. Выдающиеся спортсмены, музыканты, компании создают славу Казахстана по всему миру. Каждый прикладывает много усилий для достижения результата, самоотверженно работает, справляется с вызовами и идет вперед. Это очень сильные люди, но каждому нужна поддержка, любовь, мотивация для дальнейших успехов. Поэтому мы решили больше рассказывать о таких героях. Один из них - Шавкат Рахмонов. Наш уникальный спортсмен, которым мы все гордимся и желаем ему дальнейших побед!"
Шавкат Рахмонов - выдающийся спортсмен, известный во всем мире. В Казахстане немало героев, которыми может по праву гордиться страна. Kaspi.kz продолжит рассказывать о них в следующих сериях своего проекта.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
26.05.2025, 16:09 33976
Детям с психическими расстройствами не выплачивали положенное пособие в Абайской области
Законных представителей детей не предупредили о возможности получения материальной помощи
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Семей. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бородулихинском районе Абайской области выявлены нарушения прав детей с особыми потребностями, сообщает прокуратура области.
Как пояснили в областной прокуратуре, несовершеннолетние, страдающие психическими и поведенческими расстройствами, имеют право на получение ежемесячной социальной помощи в размере 7 МРП (27 524 тенге).
Однако ни один из 80 детей, состоящих на учете в районной больнице, не получил положенной социальной поддержки. Выявленные нарушения связаны с тем, что районный отдел занятости и социальных программ не информировал законных представителей детей о возможности получения материальной помощи", - пояснили в пресс-службе.
По представлению прокуратуры района уполномоченный орган провел разъяснительную работу с родителями и законными представителями несовершеннолетних и отобрал заявления на получение социальных выплат.
В настоящее время направлена бюджетная заявка о дополнительном выделении средств нуждающимся детям.
Ранее Минтруда РК выявило нарушения в сфере установления инвалидности.
26.05.2025, 12:18 43091
Air Astana с 27 мая переводит рейсы в новый терминал аэропорта Шымкента
Фото: Air Astana
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Шымкент. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana сообщает о начале обслуживания своих рейсов в новом пассажирском терминале международного аэропорта Шымкента с 27 мая 2025 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Первый рейс из нового терминала будет выполнен по маршруту Шымкент - Доха.
Air Astana переводит как международные, так и внутренние рейсы, в рамках поэтапного перехода авиакомпаний в новый терминал. Терминал, введенный в эксплуатацию в конце прошлого года, располагает площадью 39 тыс. кв. м и способен обслуживать до 2 тыс. пассажиров в час", - уточнили в авиакомпании.
Air Astana рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета для прохождения регистрации, досмотра и других предполетных процедур.
Напомним, новый терминал стоимостью 24 млрд тенге был построен за счет частных инвестиций. Создание уникального авиационного хаба на юге Казахстана позволит расширить число маршрутов из региона с 17 до 59, включая рейсы в ключевые страны Европы и Азии.
24.05.2025, 10:45 139296
Последний звонок для выпускников проходит в школах Алматы
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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в школах Алматы проходит последний звонок для учеников 11-х классов.
В связи с мероприятиями полиция города переведена на усиленный вариант несения службы.
Порядок обеспечивают около тысячи полицейских, в том числе сотрудники ювенальной, патрульной, криминальной полиции, а также участковые инспекторы.
Особое внимание уделено как личной безопасности детей, так и соблюдению правил дорожного движения вблизи школ и на маршрутах передвижения выпускников. Призываем родителей и всех участников праздника быть внимательными, соблюдать правила и не подвергать детей опасности", - заявил глава управления местной полицейской службы Серик Шумаев.
По словам спикера, дополнительные наряды полиции дежурят на основных площадях города, в парках, скверах и в местах массового отдыха граждан.
Ранее в Министерстве просвещения РК заявили, что не рекомендуют пышные мероприятия, сбор денег, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата.
23.05.2025, 16:14 177236
Марафон Победы: Halyk поздравил ветеранов
Фото: Halyk Bank
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году исполнилось 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. И с каждым годом все меньше остается тех, для кого 9 мая - самый главный и важный праздник. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 20 января 2025 года в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также более 42 тысяч граждан - тружеников тыла, ветеранов труда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Halyk многие годы реализует собственную инициативу - "Марафон Победы".
Акция направлена на поддержку тех, кто внес неоценимый вклад в победу над фашизмом. В преддверии 9 мая банк организует праздничные мероприятия и предоставляет финансовую помощь ветеранам. Важным аспектом поддержки является и создание комфортной среды для жизни наших героев. Один из ярких примеров - ремонт дома ветерана ВОВ Анны Никаноровны Котовой из Темиртау, которой в этом году исполнился 101 год. Когда началась война, Анна Котова, как и ее сверстники, стала проситься добровольцем на фронт. Ей несколько раз отказывали, но, благодаря упорству она смогла попасть медсестрой в 065-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Девушка была демобилизована только в июне 1946 года, когда часть располагалась в Венгрии. После этого Анна работала в учреждениях здравоохранения Осакаровского района Карагандинской области.
Помимо "Марафона Победы" Halyk Bank оказал спонсорскую помощь воинской части 5571 Национальной гвардии РК имени Б. Момышұлы, профинансировав установку памятного монумента в честь героев Великой Отечественной войны. Этот символ благодарности и вечной памяти стал данью уважения мужеству, стойкости и подвигу тех, кто защищал нашу Родину.
23.05.2025, 14:00 184051
Яблоня Сиверса зацвела в Жонгар-Алатауском нацпарке
Фруктовые деревья занимают 3800 гектаров
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Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском регионе на территории национального парка "Жонгар-Алатау" зацвела яблоня Сиверса, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
По информации ведомства, фруктовые деревья занимают 3800 гектаров, что делает данную территорию крупнейшим местом произрастания яблони Сиверса в Казахстане. Вид занесен в Красную книгу страны и считается ценным генетическим ресурсом мирового уровня.
Деревья достигают 6-8 метров в высоту, а их цветки - крупные, белые или розово-серые. Во время цветения вся горная местность будто покрывается розовым ковром. Это зрелище особенно популярно среди туристов. В апреле и мае парк посещают не только казахстанцы, но и гости из-за рубежа. С 2018 года в начале мая на территории парка проходит фестиваль цветущей яблони, цель которого - познакомить посетителей с редким и охраняемым видом, а также привлечь внимание к вопросам его сохранения", - рассказали в национальном парке.
По словам специалистов, яблоня Сиверса устойчива к морозам и хорошо приспособлена к местному климату, что делает ее особенно ценной как генетический ресурс. Для ее сохранения в парке работает научный отдел, а также ведется сотрудничество с научными институтами Алматы и Талдыкоргана.
В местах произрастания яблоневых лесов действует режим строгой охраны - здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. А для туристов разработан специальный маршрут "Научно-познавательный тур". Он проходит по местам, где растет краснокнижное дерево.
Ранее заведующая лабораторией охраны генофонда плодовых растений Гаухар Мукан рассказала о яблоне Сиверса - уникальном эндемичном виде, произрастающем на территории Казахстана.
23.05.2025, 09:36 194606
Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео
Фото: скриншот из видео
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Сатпаев. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. Видео прокомментировали в полиции области Улытау.
На видео видно, как молодая девушка заходит в подъезд, поднимается по ступенькам. За ней следом забегает мужчина, хватает ее за голову, зажимает рот ладонью, тащит под лестницу и заваливает на пол. На крики девушки отреагировала соседка. Нападавший выбежал из подъезда.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - проинформировали в полиции.
22.05.2025, 15:51 213251
АЗРК судится с компаниями сотовой связи
Были установлены признаки сговора трех компаний
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции ведет судебные разбирательства с операторами связи. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель председателя агентства Болат Самбетов.
Спикер подчеркнул, что за последние несколько лет в стране наблюдается высокий рост цен на сотовую связь.
Нами установлены предварительные признаки нарушения. В прошлом году уже начали расследование по всем услугам, по всем операторам сотовой связи. Это и по Beeline, и по Kcell, и по Tele2", - рассказал он.
Самбетов сообщил, что агентством были установлены признаки сговора трех компаний, по ним начато расследование, которое на сегодняшний день приостановлено.
Сейчас идут судебные разбирательства, то есть они обжаловали. Сейчас мы в судах", - добавил спикер.
Напомним, в марте операторы связи сообщили о повышении тарифов.
Ранее в МЦРИАП РК заявили, что не имеют рычагов влияния на операторов связи в области тарифов. После Нового года операторы вновь начали поднимать цены на услуги связи. По словам вице-министра Асхата Оразбека, ведомство против такой политики операторов. Он также отметил, что ситуацию на рынке связи с качеством оказываемых услуг и тарифами дожна выровнять конкуренция. Он напомнил, что Tele2 и Altel теперь принадлежат катарским инвесторам.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?