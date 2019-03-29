Психологическую помощь онлайн могут получить родители детей с ограниченными возможностями

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане функционирует служба онлайн поддержки для оказания психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе некоммерческого АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", с момента открытия данной службой оказано 2412 консультаций нуждающимся родителям.





"Психологическая помощь родителям особенных детей оказывается онлайн посредством Skype-связи. Для того чтобы забронировать очередь на получение онлайн-консультации, гражданам необходимо позвонить в колл-центр госкорпорации "Правительство для граждан" по номеру-1411 (звонок бесплатный). Консультанты корпорации назначат гражданину удобное время. Для соединения с психологом необходимо в указанный час набрать адрес: krmu1411. При этом, консультацию предоставляют квалифицированные специалисты Казахстанско-Российского медицинского университета", - рассказали в пресс-службе.





На сегодняшний день наибольшее количество заявок на бронирование очереди поступили из Алматинской, Атырауской и Южно-Казахстанской областей.





Стоит отметить, что необходимость в создании подобной службы поддержки для родителей особенных детей возникла в связи с тем, что многие родители детей с ограниченными возможностями обслуживают своих детей без наличия соответствующей квалификации, навыков и умений. При этом семья не всегда может позволить себе оплатить помощь квалифицированного специалиста, чтобы проконсультироваться в воспитании своего ребенка, подобрать требуемую ему программу обучения. Теперь же родители особенных детей могут находиться на постоянной связи с психологами-консультантами и получать необходимую помощь", - отметили в госкорпорации.





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