Пыльная буря ожидается в трех областях

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Синоптики предупредили жителей Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областей о пыльной буре, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 25 сентября в Мангистауской области, на западе и северо-западе, ожидается гроза. Днем на северо-востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, ночью на западе, северо-западе и северо-востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду.

25 сентября в Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области ожидается пыльная буря.

25 сентября в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана.

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