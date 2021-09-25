Система Orphus

Пыльная буря ожидается в трех областях

24.09.2021, 21:16 6481
Пыльная буря ожидается в трех областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Синоптики предупредили жителей Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областей о пыльной буре, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 25 сентября в Мангистауской области, на западе и северо-западе, ожидается гроза. Днем на северо-востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, ночью на западе, северо-западе и северо-востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, днем на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
25 сентября в Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер, ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На северо-востоке области ожидается пыльная буря.
 
25 сентября в Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и западе области порывы 15-20 метров в секунду, пыльная буря. На западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в семи областях Казахстана.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая