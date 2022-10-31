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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России.
Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана - Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана - Новосибирск, Усть-Каменогорск - Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.
Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отметили в авиакомпании.