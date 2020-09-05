Qazaq Air запускает регулярные авиарейсы Алматы - Кызылорда

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Авиакомпания Qazaq Air сообщает о расширении внутренних перелетов по Казахстану. С 9 сентября открывается авиасообщение Алматы - Кызылорда, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе авиакомпании Qazaq Air сообщили, что рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (понедельник, среда и суббота).

Стоимость перелета от 15 029 тенге. Детям до 14 лет включительно скидка 50%.

Авиабилеты уже доступны сейчас.

Расписание по понедельникам:

Алматы (15.25) - Кызылорда (16.10)

Кызылорда (12.00) - Алматы (14.40)

Расписание по средам:

Алматы (14.55) - Кызылорда (15.45)

Кызылорда (11.40) - Алматы (14.15)

Расписание по субботам:

Алматы (13.40) - Кызылорда (14.40)

Кызылорда (10.10) - Алматы (13.00)

Авиаперевозчик напоминает о текущих требованиях для перелета: масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту.

Забронировать и приобрести билеты можно через официальный веб-сайт www.flyqazaq.com, добавили в пресс-службе.

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