06.03.2024, 12:00 28006
Работники сейсмоинститута в плачевном положении - мажилисмен о землетрясении в Алматы
Фото: seismology.kz
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники института сейсмологии в Алматы находятся в плачевном положении, заявил в ходе заседания мажилиса депутат Бакытжан Базарбек.
Вы говорите о планах, мероприятиях, но на самом деле научные работники сейсмоинститута просто в плачевном положении. Их научные проекты не принимаются, когда направляют в министерство, их возвращают, отрезают от финансирования. Они даже иногда не могут получить заработную плату. До такого состояния их довели. А сейсмостанции - это чуть ли не фольга какая-то, их даже в музеи не будут принимать. Сейсмобезопасность в таком положении", - цитирует sputnik.kz депутата.
Он подчеркнул, что передача сейсмоинститута МЧС - ошибка, так как институт должен быть в введении Миннауки.
К сожалению, там нет полноценного финансирования, потому что они финансируются по отраслевому принципу. Также у нас нет инструментов как-то помочь им, вмешаться в их деятельность. Мы будем рады, если они вернутся к нам", - цитирует zakon.kz Бакытжана Базарбека.
Ранее сообщалось, что на финансирование института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан планируют выделить порядка 4-5 млрд тенге.
Недостаточный уровень финансирования и научного потенциала института стали очевидны только после землетрясения, произошедшего ночью 23 января.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
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06.03.2024, 13:54 23126
Нурбек подтвердил появление трещин в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы
Глава Миннауки заверил, что повреждения не несут рисков
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек в кулуарах мажилиса подтвердил, что после последнего землетрясения в Алматы в ряде студенческих общежитий образовались трещины.
Действительно, в нескольких зданиях, в частности КазНу имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета, ЖенПИ, еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины", - подтвердил Саясат Нурбек.
Эксперты из градостроительных управлений по сейсмоустойчивости провели анализ.
В несущих конструкциях никаких повреждений не было. Трещина действительно есть, но сказать, что это создает риски, тоже нельзя", - заверил министр.
По его словам, требуется небольшой ремонт, который вузы проведут за свой счет.
Напомним, 4 марта в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. Также были развернуты 384 пункта приема жителей.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
Поступило 156 обращений о повреждениях зданий.
06.03.2024, 13:25 24446
Глава Миннауки рассказал, как произошла утечка медицинских данных студенток КазНУ
Произошла двойная ошибка - медцентр не должен был в таком формате рассылку делать, а деканат должен был перепроверить
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в мажилисе рассказал, как произошла утечка медицинских данных студенток университета КазНУ имени аль-Фараби.
По словам министра, на самом деле был список студентов, не прошедших флюорографию, в котором не убрали поле с личными данными студенток.
Сотрудник медицинского центра направил список студентов, которые не прошли флюорографию. При этом не убрал поля, содержащие дополнительную медицинскую информацию. По сути дела, он должен был просто дать список студентов, где там по метке вот эти не прошли флюорографию. Сотрудник деканата тоже не увидел и не посчитал важным. И вот как есть полученный файл, взял и сделал рассылку по всему деканату", - цитирует Нурбека "Sputnik Казахстан".
Глава Миннауки отметил, что расследование по данному факту продолжается.
И вот здесь самое важное. Вы спрашиваете, почему проводили обследование на определение невинности? На самом деле эти студенты, которые были отмечены, прошли обследование у узкого специалиста, гинеколога, либо не прошли. То есть вопрос не стоял на определение невинности. Это просто стандартное обследование у гинеколога, а они у себя отмечали в медформе. Здесь двойная ошибка произошла - медцентр не должен был в таком формате рассылку делать, а деканат должен был перепроверить. Это не "список девственниц" - это список тех, кто прошел или не прошел обследование у гинеколога", - приводит слова министра Zakon.kz.
Напомним, утечка конфиденциальной интимной информации о студентках произошла в КазНУ имени аль-Фараби. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в университет. Также Минцифры попросило студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных. По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование.
Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность.
06.03.2024, 10:45 30661
В Алматы после землетрясения вырос спрос на частные дома
Фото: pexels.com
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы после недавнего землетрясения вырос спрос на частные дома.
Архитектор Жанна Спунер объясняет это тем, что на нижних этажах зданий при землетрясении амплитуда колебаний меньше, тогда как на верхних сила вибрации ощущается сильнее. При этом, считает эксперт, сейсмостойкость сооружения не зависит от высоты здания, сообщает "Хабар 24".
Нельзя сказать людям: не бойтесь, и они перестанут бояться. Я сама в советское время жила на 16-м этаже и пережила там немало землетрясений. Знаю, как это все происходит. Людям страшно, потому что им кажется, что сверху огромная масса, но на самом деле, если вы в сейсмичном доме 9-балльном, а у нас в основном все здания на 7-9 баллов рассчитаны, то вы вполне можете быть в безопасности больше, чем в частном доме", - подчеркнула Жанна Спунер.
Как отмечают специалисты КазНИИСА, преимущество частного жилья во время землетрясения заключается в том, что есть возможность быстрее выйти на улицу.
Если любой жилой дом не будет строиться в соответствии с требованиями действующих норм, он может получить сильные повреждения и даже обрушиться. Поэтому хочу посоветовать людям, которые строят для себя частное жилье: стройте его согласно требованиям сейсмостойкого строительства. Должны быть устроены антисейсмические пояса, перегородки должны иметь через каждые два метра железобетонное включение", - добавил управляющий директор по производству АО "КазНИИСА" Ералы Шокпаров.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В ДЧС подчеркнули, что угроза афтершоков сохраняется. После землетрясения, напугавшего горожан, на дорогах Алматы наблюдались десятибалльные пробки.
Жители мегаполиса назвали сложившуюся обстановку "инфраструктурным коллапсом". По их словам, в случае необходимости эвакуации граждан и оказания экстренной помощи переполненные транспортом дороги не позволят реализовать данные меры оперативно.
Стоит отметить, что хаотичная высотная застройка, пробки на дорогах, загрязненный воздух, дефицит воды, нехватка мест в детских садах и школах, недостаточная мощность коммунальных сетей - проблемы, которые на протяжении многих лет беспокоят жителей Алматы.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
05.03.2024, 12:05 62366
Раскопки на улице Утегенова: дорожное покрытие не восстановлено
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Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие, которое подрядчику было предписано восстановить до 4 марта, так и не вернули в рабочее состояние, передает корреспондент агентства.
Читатели информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились к нам с жалобой на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира. По их словам, дорожное покрытие так и не было восстановлено.
Предписание акимата не выполнено, раскопки не прекращены, дорожное покрытие не восстановлено, но при этом траншея удлинилась втрое, частная фирма по собственному желанию разрушила целостное состояние построенной более 10 лет назад дороги, которая все это время служила без ремонта", - заявили алматинцы.
Алматинцы в недоумении по поводу сложившейся ситуации.
Предписание акимата, который является представителем государственной власти в многомиллионном городе, видимо, не является некоторым обязательным к исполнению. По какой причине, остается только догадываться", - добавили местные жители.
Дополнено 05.03.2024, 12.30
Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев.
Мы работали на этом перекрестке с четверга по субботу. Все закончили. Мы поставили новый колодец. Огородили его временно", - сообщил Ернар Устемиров.
Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
С заводом разговаривали (...) Обещают (что завод заработает. - Прим. Kazakhstan Today) после праздников. Ближе к 15 марта (...) Ждем только асфальтный завод", - добавил директор ТОО "ULTRA STROI".
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему устранение ямы, которую раскопали за полдня, потребовало месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на закапывание. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
На прошлой неделе в Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки. Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировали ситуацию и заверил, что ремонтные работы возобновили на один или два дня.
04.03.2024, 20:25 92086
Аресты и штрафы: вандалов наказали в Астане
Фото: freepik.com
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с начала года судом за умышленное повреждение чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, осквернение зданий и жилых помещений привлечено 72 лица, из них штраф назначен 32 лицам, арест - 40, сообщает пресс-служба акимата Астаны со ссылкой на городскую прокуратуру.
Поздней ночью нетрезвый астанчанин пинал двери номера одной из городских гостиниц. Материальный ущерб составил 80 тысяч тенге. Его арестовали на 5 суток.
В другом случае в мини-маркете 28-летняя астанчанка в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с продавцом, разбив оборудование и товары мини-маркета. Ее оштрафовали на 69 тысяч тенге.
24-летняя жительница города в нетрезвом виде умышленно повредила рекламную вывеску кафе. Женщину арестовали на 5 суток.
Ранее казахстанский сенатор призвал ужесточить ответственность за вандализм.
В августе чиновник-вандал выбил отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. Также сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время. Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
04.03.2024, 17:38 96286
Столичную теплоснабжающую компанию оштрафовали за необоснованное завышение тарифов
На завышенные счета за тепло ранее пожаловались жители Астаны
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий.
На завышенные счета за тепло, которые были отражены в февральских квитанциях за январь, ранее пожаловались жители столицы. Услуги теплоснабжения им оказывала компания ТОО "Астанаэнергосбыт", в отношении которой была инициирована внеплановая проверка.
Проверка установила нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло", - сообщили в комитете.
За допущенные нарушения ТОО "Астанаэнергосбыт" обязали выплатить штраф в размере десяти процентов от дохода, полученного в результате совершения административного правонарушения. Также компанию заставили вернуть потребителям необоснованно полученный доход в размере 209 365 тенге.
В комитете подчеркнули, что за завышенные начисления по теплу ответственны ОСИ и КСК, поскольку общедомовые приборы учета (ОПУ) находятся на балансе объекта кондоминиума и должны проходить своевременную поверку.
К примеру, в прошлом году из 970 общедомовых приборов учета тепловой энергии в Астане не прошли поверку 135. Жителям этих домов "Астанаэнергосбыт" начисляло тариф на 20% выше, чем у потребителей с проверенными приборами учета. В этом году из 1001 прибора учета прошли поверку только 33.
В ДКРЕМ жителям рекомендуют проводить поверки приборов учета тепловой энергии в летний период до начала отопительного периода.
Ознакомиться со списком жилых комплексов, не прошедших поверки общедомовых приборов учета тепла в Астане, можно на официальном сайте АО "Астана-Теплотранзит".
04.03.2024, 16:44 98491
Алматинское метро возобновило работу
Перерыв в работе метрополитена произошел из-за проверки после сильного землетрясения
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Метро Алматы с 16.30 возобновило свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Согласно плану работ при ЧС для обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена проведены работы по обследованию тоннелей, в ходе которого никаких разрушений на территории метро не зафиксировано", - уточнили в пресс-службе.
Ранее в управлении урбанистики и городского планирования города Алматы после проверки пострадавших от землетрясения зданий заявили, что несущие конструкции не нарушены. В основном повреждены элементы из отделочных материалов: навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.
Напомним, сегодня в 11.22 в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В городе была незамедлительно запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов, также были развернуты 384 пункта приема: в 229 школах и 115 детских садах, 15 вузах, 20 колледжах и на 5 стадионах. Полицию перевели на усиленный вариант несения службы.
В ДЧС подчеркнули, что в городе возможны афтершоки, однако с вероятностью 70% разрешительного землетрясения не ожидается.
Между тем на дорогах Алматы после землетрясения, напугавшего горожан, наблюдается транспортный коллапс. Также алматинцы пожаловались на резко подорожавшее такси и плохую сотовую связь и интернет после землетрясения.
В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. В настоящее время поврежденные землетрясением здания обследует спецкомиссия.
04.03.2024, 14:48 86846
Спецкомиссия обследует поврежденные землетрясением здания в Алматы
Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы сообщили, что по поступающим сообщениям о повреждениях жилых домов и общественных зданий будет организовано комиссионное обследование с дальнейшим определением необходимых мер реагирования.
По данным МЧС, к настоящему времени на телефоны горячей линии поступило 128 звонков информационного характера.
Продолжаются работы по обследованию зданий и сооружений, дорожной инфраструктуры, гидротехнических сооружений и т.д. на предмет разрушения. В пункты приема населения обратились 1329 человек. Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме. Работа метрополитена временно приостановлена", - сказано в сообщении ведомства.
Горячая линия работает по номерам: 8-727-278-20 83 и 8- 727-278-20-84.
Как сообщалось ранее, сегодня, 4 марта, землетрясение силой пять баллов произошло в Алматы в 11.22. Его эпицентр расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. В МЧС РК подчеркнули, что в Алматы незамедлительно была запущена сирена и перехват теле- и радиоканалов. По словам горожан, SMS-уведомления от ДЧС пришли с большим опозданием.
Жителям и гостям Алматы рекомендовано до 16.00 оставаться в местах сбора населения на случай повторных толчков.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?