Рассмотрение дела по взрывам в Арыси отложено

11 июня 2020 года прокуроры начали оглашение сущности предъявленного каждому подсудимому обвинения. В свою очередь, часть подсудимых, а также их адвокатов обратили внимание председательствующего судьи на вручение им обвинительного акта, не подписанного прокурором. В соответствии со статьей 304 УПК на прокурора возлагается обеспечение вручения обвинительного акта обвиняемому под расписку о его получении. В ходе проверки вышеназванные доводы стороны защиты подтвердились, в связи с чем председательствующий судья, несмотря на возражения прокуроров, отложил рассмотрение дела на другой день, обязав прокуроров принять меры по вручению обвинительного акта", - сообщили в пресс-службе Военного суда Шымкентского гарнизона.
Как сообщили в суде, по уголовному делу проходят 15 военных лиц и 1 гражданское лицо.
По данным пресс-службы, согласно части 1 статьи 19 УПК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в предусмотренном УПК порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
По любому уголовному делу при наличии на то правовых оснований, суд вправе вынести постановление о прекращении производства по делу, оправдательный или обвинительный приговоры. Суд не связан с мнением обвинения и проводит судебное следствие, направленное на полное и всестороннее рассмотрение дела. Вместе с этим в целях обеспечения общества достоверной информацией сообщаем следующие обстоятельства по уголовному делу, связанному со взрывами в городе Арыси", - сообщили в суде.
Обвинение предъявлено 16 подсудимым:
- восьми военнослужащим Министерства обороны Республики Казахстан, проходившим службу в Нур-Султане;
- семи военнослужащим, дислоцированным в городе Арыси Туркестанской области и Шымкенте;
- одному гражданскому лицу - жителю Шымкента.
Сообщается, что при поступлении уголовного дела никто из подсудимых не содержался под стражей. К ним органы досудебного производства применили следующие виды мер пресечения: домашний арест в отношении 5 лиц; залог в отношении 3 человек; передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части - двух лиц; подписка о невыезде и надлежащем поведении в отношении шести лиц.
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один, гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.
12 июня Военный суд Шымкентского гарнизона начал главное судебное разбирательство по уголовному делу.
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