Разработчики QazVac направили госпремию на благотворительность

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную госпремию имени аль-Фараби на благотворительность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 миллионов 600 тысяч тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи", - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.
Сегодня, ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.
12 ноября министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга рассказал, когда казахстанскую вакцину от КВИ признает ВОЗ.