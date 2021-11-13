Система Orphus

Цой рассказал, когда ВОЗ признает QazVac

12.11.2021, 21:06 191944
Цой рассказал, когда ВОЗ признает QazVac
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК министра здравоохранение РК Алексей Цой рассказал, когда казахстанскую вакцину от КВИ признает в ВОЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Минздрав обратился в штаб-квартиру ВОЗ и Европейское бюро организации для того, чтобы в Казахстан направили спецкомиссию для проведения процедуры признания вакцины. 
 
Но, как отметил министр, это "сложный и многоэтапный процесс".
 

На первом этапе к нам приехала первая группа сотрудников ВОЗ. Они оценивали наш регулятор, который занимается регистрацией лекарственных средств и медицинских изделий. Нам даны рекомендации. Следующую группу мы ожидаем в ближайшее время. Она будет оценивать производственные площадки. По времени будет ясно, когда проведут соответствующие аудиты, наши коллеги дадут рекомендации. После этого будет известно окончание этой процедуры", - сообщил Алексей Цой.

Напомним, пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК. Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Кроме того, статья об отечественной вакцине была опубликована в авторитетном медицинском журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Также ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины.
 

Комментарии

новости по теме

Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер

13.11.2021, 13:03 34345
Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов поручил строго соблюдать требование вакцинировать детей препаратом Pfizer только после письменного согласия родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с поступлением в Казахстан вакцины компании Pfizer и подготовкой к иммунизации целевых групп населения (дети от 12 лет, беременные и кормящие) сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил руководству всех регионов жестко соблюдать предписанные правила и проводить вакцинацию подростков только с письменного согласия родителей.
 
Об этом сообщает пресс-служба МВК по нераспространению коронавируса в Казахстан.

Напомним, вакцина Pfizer прибыла в Казахстан 11 ноября.

 

Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

13.11.2021, 09:20 71956
Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 955 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев коронавирусной инфекции, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 103; 
 
в городе Алматы - 149; 
 
в городе Шымкенте - 31; 
 
в Акмолинской области - 88; 
 
в Актюбинской области - 22; 
 
в Алматинской области - 66; 
 
в Атырауской области - 27; 
 
в ВКО - 88; 
 
в Жамбылской области - 14; 
 
в ЗКО - 36; 
 
в Карагандинской области - 110; 
 
в Костанайской области - 118; 
 
в Кызылординской области - 31; 
 
в Мангистауской области - 13; 
 
в Павлодарской области - 134; 
 
в СКО - 169; 
 
в Туркестанской области - 21. 
 
На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353 КВИ+ и 5054 КВИ-), из них:
 
 - в стационарах находятся 6609 пациентов; 
 
 - на амбулаторном уровне - 28 798 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
 - в тяжелом состоянии - 514 пациентов; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 127 пациентов;
 
 - на аппарате ИВЛ - 89 пациентов. 
 
За сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 912 611 человек от COVID-19. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 ноября 2021 года зарегистрировано 12 402 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 25 человек. 
 
11 ноября 2021 года зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 007 летальных случаев - 5090.
 
На 13 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 8 521 371 человек, вторым компонентом - 7 800 190 человек.
 
В "красной" зоне находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область. 
 
В "зеленой" - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 

Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию

12.11.2021, 21:24 205336
Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию
Фото: billionnews.ru
ЧИКАГО. 12 НОЯБРЯ - Европейские эпидемиологи рассказали, какие страны первыми справятся с пандемией коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В странах, которые первыми выйдут из пандемии, будет определенное сочетание высоких показателей вакцинации и естественного иммунитета, сообщает Reuters.
 
По мнению экспертов, первыми пандемию преодолеют США, Великобритания, Португалия и Индия.
 
Однако SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения. Не исключен так называемый "сценарий судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что с трудом завоеванной иммунитет будет перед ним бессилен.
 
Специалисты считают, что контроль над болезнью может возникнуть к концу 2022 года. В то же время они отметили, что вирус будет еще долго оставаться одной из основных причин смертности на планете. Некоторые ученые предрекают для него сезонность, другие считают, что вспышки КВИ будут возникать спонтанно в странах или на тех территориях, где будет вакцинировано низкое число людей.
 
Напомним, власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию.
 
Врач назвала характерный для детей симптом КВИ.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов