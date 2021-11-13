Цой рассказал, когда ВОЗ признает QazVac

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По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева Минздрав обратился в штаб-квартиру ВОЗ и Европейское бюро организации для того, чтобы в Казахстан направили спецкомиссию для проведения процедуры признания вакцины.
Но, как отметил министр, это "сложный и многоэтапный процесс".
На первом этапе к нам приехала первая группа сотрудников ВОЗ. Они оценивали наш регулятор, который занимается регистрацией лекарственных средств и медицинских изделий. Нам даны рекомендации. Следующую группу мы ожидаем в ближайшее время. Она будет оценивать производственные площадки. По времени будет ясно, когда проведут соответствующие аудиты, наши коллеги дадут рекомендации. После этого будет известно окончание этой процедуры", - сообщил Алексей Цой.
Напомним, пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК. Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Кроме того, статья об отечественной вакцине была опубликована в авторитетном медицинском журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Также ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины.