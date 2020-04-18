Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Разрешения на передвижение во время карантина в Алматы продлили до 20 апреля, передает Kazakhstan Today.
В период ЧП и усиленного карантина на территории города Алматы передвижение по городу ограничено, за исключением организаций и предприятий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности города, а также отраслей и видов деятельности, входящих в разрешенный список. Выданные ранее разрешения действительны до 20 апреля", - сказано в сообщении портала Infoalmaty.kz.
Напомним, портал Infoalmaty.kz запущен для подачи заявок на получение разрешения передвигаться по Алматы во время карантина. Заявку могут подать те, кто осуществляет деятельность в разрешенных отраслях.
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