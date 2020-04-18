Разрешения на передвижение во время карантина в Алматы продлили до 20 апреля

С 16 марта по настоящее время в Карагандинской области с помощью волонтёров и предпринимателей проведена 401 акция по оказанию помощи многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам и всем нуждающимся. Порядка 70 тонн продуктов питания и предметов бытового назначения на общую сумму более 30 млн тенге раздали 33 198 жителям области.