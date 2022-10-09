Разрушенные пол и конструкции в школе Жанаозена: в акимате заверяют в безопасности здания

Жанаозен. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространяется видео подвала школы, где разрушен пол и бетонные конструкции. В акимате Жанаозена заверили, что состояние школы находится в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся опасность не угрожает.

В Сети появилось видео, где запечатлено плачевное состояние подвального помещения школы № 21, расположенной в Жанаозене. На кадрах видно, как от потолка отходят бетонные опоры, а пол провалился.

В городском акимате Жанаозена отреагировали на ролик и сообщили, что школа сильно пострадала в результате ливневых дождей.

Школа на 1200 мест, расположенная в селе Кендерли, сдана в эксплуатацию в 2011 году. В 2022 году в подвале школы, где в результате ливневых дождей произошло подтопление, были проведены неотложные работы по его устранению. В настоящее время в подвале школы проводятся строительно-технические исследования, по результатам которого будут приняты меры. В связи с тем, что опорные конструктивные элементы школы находятся в удовлетворительном состоянии, жизни работников и учащихся не угрожает опасность", - приводит комментарий акимата Жанаозена издание "Лада" .







