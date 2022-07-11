В Карагандинской школе обрушилась крыша

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КАРАГАНДА. 10 ИЮЛЯ - В Караганде обрушилась крыша спортивного зала школы во время ремонтных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
8 июля 2022 года около 21.00 произошел обвал плит и балок перекрытия кровли внутрь спортивного зала", - информирует пресс-служба отдела образования Караганды.
Сообщается, что в конце июня в средней школе № 50 начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале (покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола) и ремонт мягкой кровли над спортивным залом. Здание школы не имело никаких признаков аварийности, поэтому в учебном году подобное произойти не могло.
По данным отдела образования, пострадавших нет.
По поручению акима Карагандинской области создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин случившегося.