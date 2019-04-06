Религиозную литературу изъяли в ходе спецоперации на двух рынках Шымкента

Шымкент. 24 января. Kazakhstan Today - Департамент полиции Шымкента совместно с ДКНБ провел на рынках "Shymkent Tulpar" и "Нипа" спецоперацию, в ходе которой обнаружено и изъято значительное количество религиозной литературы, в том числе салафитского толка, а также электронные носители информации, передает Kazakhstan Today.





По версии следствия, сторонники салафизма занимались распространением литературы деструктивного толка среди посетителей и продавцов рынков. Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам распространения материалов религиозного содержания деструктивного направления в общественных местах, сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.





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