22.11.2023, 14:05 42306
Решение о смене инвестора "АрселорМиттал" еще не принято - Шарлапаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос о новом инвесторе проблемной компании "АрселорМиттал Темиртау" все еще обсуждается, об этом в кулуарах мажилиса парламента сообщил министр строительства и промышленности Республики Казахстан Канат Шарлапаев.
Как вы знаете, обсуждению вопроса смены акционера АМТ посвятили буквально полторы-две недели назад два часа времени вместе с журналистами. Пока сейчас новой информации у меня нет. Как только она появится, мы обязательно выйдем и все расскажем", - рассказал глава министерства.
Министр попросил "дать возможность сосредоточиться и завершить тот процесс, который в министерстве начали".
Ранее сообщалось, что в Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". После смены собственника компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
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22.11.2023, 16:43 31856
В Актау снесут 28 незаконных строений
В городе уже снесены построенные с нарушениями жилой комплекс и таунхаус
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Актау. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений, сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
В Актау отдельными застройщиками строительно-монтажные работы ведутся без получения разрешительной документации. В целом с 2022 года мерами надзора к административной ответственности в виде штрафа привлечены застройщики по 120 объектам на сумму 90 млн тенге. Однако ввиду неустранения нарушений застройщиками судом вынесено 28 решений по сносу незаконных строений.
Из них с санкции суда снесено 3 объекта, а именно таунхаус в жилом массиве "Приморский", коммерческий и жилой комплекс в производственной зоне № 9. По всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация", - рассказали в областной прокуратуре.
В ведомстве предупредили, что согласно закону "О долевом участии в жилищном строительстве" застройщики не вправе привлекать денежные средства граждан без оформления соответствующих разрешительных документов.
В связи с этим призываем не допускать вложения средства в строительные компании, не оформившие разрешительные документации", - добавили в прокуратуре.
Напомним, незаконно построенный на побережье таунхаус снесли в Актау. В Астане сносят ЖК, который строили без разрешительных документов. Также в Алматы снесли крупное нежилое помещение, которое собственник построил частично на земле госфонда.
22.11.2023, 10:20 50751
В Павлодарской области продолжают ликвидировать последствия непогоды
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области продолжают ликвидировать последствия непогоды, бушевавшей в прошлые выходные. Вечером глава региона Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды, сообщила пресс-служба акима.
Вчера специалисты приступили к восстановлению 16 социальных объектов, на которых штормовой ветер повредил кровли. Еще на 67 пострадавших зданиях работы начнутся сегодня.
По данным акимата, в восстановлении электроснабжения были задействованы 43 аварийные бригады (более 150 человек) и 68 единиц техники, в том числе привлеченные из менее пострадавших северных районов области. Из 18 сел, остававшихся без света, электричество подано в 12, продолжаются ремонтные работы в шести селах трех районов региона.
Ночью продолжались работы по восстановлению электроснабжения в районе Аккулы. В Баянаульском районе полностью выполнить ремонт и подключить всех абонентов планируется днем 22 ноября, после установки дополнительных опор линий электропередачи.
В Щербактинском районе работы осложняются тем, что поврежденные опоры находятся вблизи соснового бора. Там сейчас ведется расчистка поваленных деревьев. После этого специалисты сразу же приступят к монтажу новых опор, восстановить подачу электроэнергии они рассчитывают до конца дня", - сообщили в акимате.
Асаин Байханов отметил, что 22 ноября в регионе прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, в связи с чем акиматам необходимо приготовиться к обеспечению дополнительной безопасности работ по восстановлению объектов.
Как сообщалось ранее, главу управления энергетики и ЖКХ уволили после урагана в Павлодарской области.
Напомним, 18-19 ноября на территории Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер с порывами, которые местами достигали 37 метров в секунду.
21.11.2023, 16:39 78386
Трасса Уральск - Саратов станет платной
Нововведение не коснется владельцев легковых автомобилей
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе", передает корреспондент агентства.
Согласно приказу, участок от Уральска до границы Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II будет использоваться на платной основе, кроме легковых автомобилей.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.
Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении (98 км) в зависимости от вида транспорта составит от 0,142 до 0,710 МРП.
Также предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Ознакомиться со ставками платы и стоимостью абонементов в зависимости от вида транспорта можно здесь.
21.11.2023, 16:18 81516
В городах Казахстана 23 ноября прозвучат сирены
Будет проведена проверка систем оповещения
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили о проведении проверки системы оповещения с запуском электросирен 23 ноября.
23 ноября в 12.55 по времени Астаны по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского командно-штабного учения "Қыс-2023", сообщили в МЧС.
Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т.д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке", - напомнили в ведомстве.
В МЧС просят граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам.
21.11.2023, 11:03 89531
На пристроенные к школе магазины запчастей и СТО жалуются жители Алматы
Авторы письма упрекают власти в бездействии и грубейших нарушениях правил застройки и противопожарной безопасности
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Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На грубейшие нарушения по застройке и бездействие властей пожаловались жители одного из районов Алматы.
На протяжении многих лет мы безрезультатно боремся с ситуацией на улице Уалиханова. Дело в том, что между пр. Райымбека и ул.Токмакская, по обеим сторонам улицы Уалиханова, расположены бутики по продаже автозапчастей и ГСМ, а также станции технического обслуживания автомобилей. Эти здания пристроены к стене общеобразовательной школы №52, с одной стороны дороги, что является грубейшим нарушением законодательства Республики Казахстан. На все наши обращения в различные государственные органы, мы не получили ни одного вразумительного ответа", - говорится в письме, присланном в редакцию Kazakhstan Today от имени жителей дома, находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д.82/90.
По словам жителей, бутики, в которых продают горюче-смазочные материалы, и СТО, где ремонтируют автомобили с применением различных горючих материалов, вплотную пристроены к зданию спортивного зала ОШ № 52, где занимается физкультурой большое количество детей.
Мы крайне обеспокоены нахождением этих объектов в такой близости со школой", - пишут авторы письма.
В письме они приводят приказ министра по чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 года, в котором прописаны общие требования к пожарной безопасности. Согласно документу, СТО должны находиться не менее чем в 50 метрах от школ, детсадов и интернатов.
По словам жителей, государственные организации, которые уполномочены решать подобные проблемы, перенаправляют их обращения в другие госорганы, которые не компетентны в решении этих проблем.
Получается замкнутый круг. Мы уже не знаем, куда можно обратиться, чтобы достучаться до чиновников", - посетовали авторы письма.
В качестве примера они прислали очередное обращение с подписями, направленное жителями в ГАСК Алматы. Это организация, в чьи функции входит осуществление государственного архитектурно-строительного контроля. Однако чиновники, не рассматривая обращение, перенаправили его в государственные органы, неправомочные в решении этих вопросов.
Ранее несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории. Место для въезда в жилой комплекс продали частнику. Чтобы выехать с территории или заехать на нее, приходится в буквальном смысле вставать в очередь. Люди не могут вызвать ни скорую помощь, ни другие экстренные службы.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.
20.11.2023, 21:00 113056
Крушение самолета Bek Air под Алматы: в отношении сотрудников КГА никаких мер не принято
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы четыре года назад относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили, сообщил министр транспорта Республики Казахстан.
На сегодня в отношении сотрудников гражданской авиации никаких мер не принято. Да, сотрудничали, предоставляли соответствующую информацию, но конкретных мер в отношении них не принято", - сказал глава Минтранспорта.
По словам Карабаева и заместителя председателя КГА Тимура Тлегенова, дело о крушении самолета заводилось, но не по поводу работы комитета.
Дело было, но не в отношении сотрудников КГА. Я эту информацию помню, в СМИ это было, но дело касалось не сотрудников комитета, а в целом дело возбудили", - ответил Тимур Тлегенов.
Напомним, 13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщил о расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
20.11.2023, 13:38 128221
Убийство девочки в Экибастузе: Закиева обратилась к казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей, заявила в своем обращении к казахстанцам уполномоченный по правам человека Динара Закиева.
Сегодня нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", - заявила Закиева.
Она призвала казахстанцев сообщать о фактах угрозы безопасности детей на номера 111 или 102.
Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", - подчеркнула омбудсмен.
Она также напомнила о законодательных изменениях, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.
Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей, ведь, обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула Закиева.
По ее словам, в числе поправок также: исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. Всего в законопроект войдут 109 поправок.
Омбудсмен также подчеркнула, что для исполнения закона нужны кадры.
Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тысяч детского населения", - рассказала Закиева.
Она отметила, что большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей.
Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается", - резюмировала Закиева.
Напомним, в Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки. В убийстве подозревают ее мать.
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева в своем обращении к казахстанцам высказалась о проблеме семейно-бытового насилия. По ее словам, Национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
20.11.2023, 08:46 116411
Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.
По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.
С декабря этого года авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Астана - Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск - Новосибирск с частотой до 2 рейсов в неделю", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?