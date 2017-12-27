Россияне пытались ввезти в Казахстан 720 бутылок водки без акцизных марок

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Россияне пытались ввезти в Казахстан 720 бутылок водки без акцизных марок27.12.2017
Общество  14:13

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Крупную партию спиртных напитков пытались провезти двое граждан Российской Федерации через казахстанско-российскую границу, передает Kazakhstan Today.

Наряд пункта пропуска "Курмангазы авто" Регионального управления Береговой охраны задержал двух граждан России, следовавших в Казахстан на автомобиле "Газель" с крупной партией спиртных напитков без акцизных марок и сопроводительных документов. При досмотре транспорта было обнаружено 720 бутылок водки различных наименований по 0,5 литра каждая, сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

О задержании проинформированы представители правоохранительных органов Курмангазинского района.
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