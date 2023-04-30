29.04.2023, 20:43 15886
Русский дом в Алматы проведет 9 Мая "Бессмертный полк" в онлайн-формате
Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Русский дом в Алматы в честь Дня Победы проведет 9 мая акцию "Бессмертный полк", которая будет организована в режиме онлайн, сообщает пресс-служба представительства россотрудничества в крупнейшем городе Казахстана.
Великая Отечественная война затронула каждый дом, оставив свой след и незаживающую рану. Практически в каждой семье есть своя история, свои герои, которых помнят, чтут и гордятся. В память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений, и пропавших без вести, Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк", - цитирует ТАСС сообщение.
Все желающие до 6 мая могут направить на электронный адрес Русского дома в Алматы информацию о своих героях - фото, ФИО, годы жизни, звание, место службы, место призыва или место боевых действий, а также сведения, где погиб человек.
9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк". Наша цель - сохранить память о каждом бойце, о каждом герое и передать ее будущим поколениям. Это наш долг перед прошлым во имя будущего", - отметили организаторы.
Напомним, в прошлом году акция "Бессмертный полк" прошла в ряде городов по всему миру.
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28.04.2023, 15:40 73711
Около 30 жилых комплексов в Усть-Каменогорске возводятся без разрешительных документов
По ним уже ведется привлечение инвестиций от граждан
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Усть-Каменогорск. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Усть-Каменогорска предостерег горожан от покупки квартир в жилых комплексах, которые строятся без разрешительных документов.
Нижеприведенные ЖК, по информации акимата Усть-Каменогорска, строятся или готовятся к строительству без разрешительных документов для организации долевого строительства. Отмечается, что по ним уже ведется привлечение инвестиций от граждан:
ЖК "Avenue" - ТОО "OskemenBuild";
ЖК "Deluxe Town" - ТОО "Дейнека";
ЖК Хан сарай - ТОО "Дейнека";
ЖК "Astoria" - ТОО "Дейнека";
ЖК "Sana" - ТОО "AsilЖолGroup";
ЖК "V Club" - ТОО "Элит Construction";
многоквартирный дом по ул. Тохтарова, 40 - ТОО "Resort";
ЖК "tRio" - ТОО "SK invest company";
ЖК "DOSTAR CITY" - ТОО "Бергштайн";
строительство 6-этажного дома по ул. Утепова - ТОО "ЖБК";
строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 - ТОО "Алаш Курылыс";
ЖК "KRILOVA" Шелинговский Б.;
строительство многоэтажных жилых домов по пр. К. Сатпаева (поз. 85) - ТОО "Технология Комфорта";
строительство многоэтажного дома по ул. Уалиева, 19 - ТОО "155";
ЖК "Altyn Orda" - ТОО "ALTAY INVEST STROY";
ЖК "Emeralds" - ТОО "КазР-Техно";
ЖК "Renesans" - ТОО "Elit Stroy group";
Строительство многоэтажного жилого дома, позиция 45а - ТОО "Терезе";
ЖК "Park line" - ТОО "Elit Stroy group";
ЖК "AB-Residence" - ТОО "Stroy Invest Capital" (ТОО "Asyl Bosaga");
ЖК "Grand Avenue" - ТОО "Жануя Инвест";
ЖК "Gran Via" - ТОО "TAZH Group";
ЖК "Grand Residence" - ТОО "MRS Company" (ТОО "Dala SK");
ЖК "Ulаn-Tau" - ТОО "Shanyrak Development";
Строительство многоэтажного дома поз. 32 в 19 ж/р - ТОО "Орда Трейдинг";
ЖК "Townhouse" - Әлімжанова А.А.;
ЖК "Brick Town" - ТОО "UK Building LTD";
ЖК "Crystal" - ТОО "ВВД-Курылыс";
ТОО "ВВД-Курылыс" - Жумажанов Е.С.
В ведомстве пояснили, что по закону застройщик может привлекать дольщиков только имея определенные разрешительные документы. Однако определенные компании применяют практику привлечения инвестиций от граждан в других формах. В частности, в виде оплаты за "бронирование" квартиры.
В случае, если вы доверяете деньги компании, которая собирает средства, не озаботившись получением разрешений на долевое строительство, заметно вырастает риск того, что возврат этих инвестиций в будущем окажется весьма затруднительны или вовсе невозможным", - предупредили горожан.
Напомним, в Астане осуждены 45 причастных к недобросовестной застройке лиц.
По данным Генпрокуратуры, за последние два года застройщики причинили ущерб гражданам на сумму более 30 млрд тенге.
28.04.2023, 08:15 87071
Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По данным пресс-службы, соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Сообщается, что на сегодняшний день в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.
При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69 школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство 3 новых объектов по поручениям руководства страны.
Таким образом, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой строить школы на средства, изъятые судом у коррупционеров.
Президент пообещал, что до 2025 года будет создано 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по словам главы государства, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.
27.04.2023, 19:56 112401
В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях
В городе заменят более 40 километров теплосетей
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Экибастуз. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Асаин Байханов сообщил, что проинспектировал ход гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе, сообщает Pavlodarnews.kz.
Они начались на этой неделе сразу же после завершения отопительного сезона. На данный момент выявлено уже 119 повреждений, в том числе 101 на внутриквартальных, остальные на магистральных. Мы прогнозируем, что их будет около 400. Для оперативного устранения порывов и скорейшего запуска горячего водоснабжения в Экибастузе работают 25 бригад ТОО "Grappa-Stroy". Подрядчик обеспечен достаточным количеством материалов и всем необходимым оборудованием. Будет отремонтировано более 40 км тепловых сетей. На самых проблемных участках трубы заменят полностью. Сегодня я поставил задачу завершить эти работы до 10 июня", - сообщил Асаин Байханов.
Ранее сообщалось, что аким области ознакомился с ходом ремонтных работ на теплосетях Экибастуза, а также поставил ряд важных задач перед руководством города по подготовке к предстоящему зимнему сезону как сетей, так и жилых домов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. 16 апреля жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций. Он подчеркнул, что "это будет плавный рост". По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег и тариф будет выше.
27.04.2023, 18:27 117671
Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске
Фото: Depositphotos
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Уральск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске в мусорном баке обнаружили завернутого в пакет новорожденного мальчика.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 24 апреля в 11.30 на пульт оператора "102" поступило сообщение о том, что в мусорном баке сзади дома 66 на улице Надежды обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в целлофановый пакет", - сообщает портал "Мой город".
Ребенка экстренно госпитализирован в городскую многопрофильную больницу. Начато расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".
Полицейские почти сразу же установили мать ребенка. Ей грозит наказание в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток", - пишет сайт.
Ребенка нашла проходившая мимо женщина. Она подумала, что в урне пищит котенок.
Услышала писк, будто пищал котенок, их тут много. Я прислушалась, звук стал похож на плач ребенка. Я испугалась, позвала родственницу, она открыла пакет и сказала, что там малыш и он шевелится. Мы позвали соседей, один из мужчин достал ребенка. Он был живой, плакал сильно, видно, что только что родился. Был без одежды, лишь в пакете", - рассказала она.
В пресс-службе управления здравоохранения пообещали рассказать о состоянии ребенка.
Позже выяснилось, что женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, одна воспитывает троих детей.
Региональный специалист ресурсного центра "АНА ҮЙІ" Замзагуль Шканова рассказала, что женщина разведена, ей около 25 лет, воспитывает троих детей дошкольного возраста, живет с матерью и отчимом.
Она обращалась к нам за помощью, когда была беременна третьим ребенком. Тогда мы помогли ей одеждой, продуктами, привлекли волонтеров. Но мы не знали, что она была беременна четвертым ребенком. Если бы мы знали, мы бы непременно ей также помогли бы", - сообщила специалист.
По ее словам, сотрудники центра будут следить за жизнью семьи и работать с ними. Она также призвала строго не судить таких женщин.
Я сама лично забрала из роддомов 112 детей, от которых по разным причинам отказались мамы. Мы помогаем не только беременным женщинам, но и всем, кто столкнулся с жизненными трудностями, помогаем целым семьям, а таких в последнее время все больше и больше. Наверное, причина в социальной напряженности и дороговизне", - отметила Шканова.
В городском отделе опеки сообщили, что желающие оформить опекунство или усыновить его могут подойти в органы опеки и получить консультацию. Вместе с тем подчеркнули, что в данный момент идет следствие.
В свою очередь в управлении здравоохранения сообщили, что в больницу к малышу приходила бабушка малыша. Ей объяснили, что сначала на ребенка нужно оформить свидетельство о рождении, потом через органы опеки оформлять опеку. Пока у младенца документов нет.
Ранее сообщалось, что на съемных квартирах в Петропавловске обнаружили привезенных из соседней центральноазиатской страны малолетних детей без документов.
В прошлом году в Экибастузе волонтеры обнаружили в неухоженной квартире четырех истощенных детей, 2016, 2014, 2017 и 2018 годов рождения. У всех позднее диагностировали различные заболевания, никто из детей не был в состоянии ходить. Дети не ели три дня, так как в доме не было еды. Одежды и обуви в необходимом количестве у них тоже не было. Они не были прикреплены ни к какому медучреждению, не обращались и не показывались врачам.
По данным СМИ, многодетная семья переехала в город Экибастуз три года назад из села. Жили в съемной квартире на случайные заработки отца и пособие по многодетности, которое получала мать малышей.
После данного случая ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Родители малышей отделались денежным штрафом. Суд рассматривал два дела в отношении матери и отца малышей по части 1 статьи 127 КоАП РК. В качестве наказания по данной статье предусмотрен штраф 10 МРП, но с учетом их материального положения сумму штрафа снизили на 30%. Семью взяли на контроль и учет.
Позже стало известно, что пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями. Органами опеки и попечительства на систематической основе осуществляется посещение семьи по месту жительства.
27.04.2023, 16:09 123186
Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре нетрезвый садист подозревается в избиении 12-летней девочки на детской площадке.
О происшествии рассказала в Instagram старшая сестра пострадавшей девочки.
В Павлодаре на детской площадке по ул. Айманова, 10, избили мою сестренку. Полиция заявление не приняла, сказала, приходить завтра. Мужчина лет 30 был в нетрезвом состоянии. Моей сестренке всего лишь 12 лет. У нее синяки на лице и местами ушибы. Пострадало именно лицо, так как, по словам соседок, которые отбивали ребенка у мужчины, он бил ее головой об горку", - написала девушка.
По ее словам, мужчина также напугал других детей, угрожая их семьям расправой.
В произошедшем пообещали разобраться в полиции.
На место происшествия выезжал участковый инспектор полиции Северного отдела полиции УП Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Казахстане большой резонанс вызвало видео с избиением ребенка.
Свидетельница происшествия сняла на видео сцену, которую можно описать так: разъяренная мать забирает дочь-гимнастку из спортивной школы, в это время ребенок в истерике обещает матери "работать" и просит о пощаде. В конце видео слышен грохот. По версии многих пользователей интернета и по реакции очевидца, несложно сделать вывод - мать ударила дочь головой о соседнюю машину.
В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова рассказала, что в настоящее время казахстанское законодательство не запрещает бить детей.
27.04.2023, 15:28 124276
Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В "Правительстве для граждан" сообщили, как будут работать в Казахстане центры обслуживания населения и специализированные центры обслуживания населения в праздничные дни.
В связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая", - проинформировали в госкорпорации "Правительство для граждан".
Также отмечается, что в субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
В этот день они будут обслуживать граждан до 13.00. После праздников, 10 мая, все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на несколько дней приостановят госуслуги, связанные с недвижимостью.
27.04.2023, 13:18 130001
На введение безвиза в этом году надеется посол Китая в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
Журналисты поинтересовались у китайского посла, когда правительства Казахстана и Китая введут безвизовый режим для своих граждан в обе стороны, сообщает tengrinews.kz.
Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо подтвердил, что такой вопрос стоит на повестке дня, информирует zakon.kz
Есть такой разговор. Обсуждается, правильно. В этом году - мы очень сильно надеемся, конечно", - заявил Чжан Сяо.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Также в пояснительной записке подчеркивается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
Позже в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал появившуюся ранее информацию о введении безвизового режима между Казахстаном и Китаем.
Смадияров подчеркнул, что соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований находится на стадии обсуждения.
27.04.2023, 12:45 112906
Сколько получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Алматы
По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов
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Алматы. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Алатауского района аким города Алматы Ерболат Досаев заявил, что в мегаполисе ко Дню Победы планируется выплатить ветеранам ВОВ 1,5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата города.
Скоро 9 Мая, ветеранов, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Судя по прошлым годам, им была оказана материальная помощь. Хотелось бы узнать: предусматривается ли в этом году помощь ветеранам войны? Второй вопрос по ветеранам-афганцам - будет ли им оказана какая-нибудь помощь? " - спросил житель мегаполиса.
В свою очередь аким города Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что 9 Мая - это святой праздник.
Да, к сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи - предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще пятьсот тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге. Воинам-афганцам, труженикам тыла и другим также окажем материальную помощь", - сообщил глава города.
Также, по его словам, 9 Мая традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет праздничный концерт.
Наших ветеранов будут чествовать во всех районах города. Мы с огромным трепетом относимся к этому празднику. Ветеранам, которые не могут лично присутствовать на празднике, уделим отдельное внимание - акимы районов и я вместе с ними объедем каждого и поздравим лично", - добавил аким.
Ранее в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что каждый из 237 оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны получит к 9 Мая не менее 1,5 млн тенге.
Напомним, в минувшем году каждому ветерану Великой Отечественной войны выплатили по 1 миллиону тенге.
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