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С 20 апреля открывается ж/д сообщение Атырау - Астрахань

18.04.2022, 19:07 23406
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России с 20 апреля назначается международный пассажирский поезд № 625/626 сообщением Атырау - Астрахань, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани в Атырау - с 21 апреля по нечетным, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ"
 
Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов. Или необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы). Напомним, что это решение межведомственной комиссии РК. Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.
 
АО "Пассажирские перевозки" рекомендует пассажирам соблюдать масочный режим в местах массового скопления.
 
Напомним, с 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью с частотой два рейса в неделю.
 

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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

19.04.2022, 21:27 506
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 20 апреля на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. 
 
20 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
В Нур-Султане днем 20 апреля ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.
 
20 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. В горных районах град. Ветер восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах 15-20 м/с. 
 
В Шымкенте утром и днем 20 апреля временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 20 апреля на большей части области Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 20 апреля на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области сохраняется 15-20 м/с.
 
20 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
20, 21, 22 апреля в Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 9-14, при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.
 
В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 20-22 апреля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
 

Установлены имена еще 18 советских солдат из Казахстана, захороненных в Норвегии

19.04.2022, 20:51 486
Установлены имена еще 18 советских солдат из Казахстана, захороненных в Норвегии
Фото: пресс-служба посольства РК в Норвегии
ОСЛО. 19 АПРЕЛЯ - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За последние месяцы выявлены имена и места захоронения 18 солдат-казахстанцев; общее число казахстанцев составляет 74 человека, сообщает пресс-служба посольства РК в Норвегии. 
 
Солдаты - уроженцы или призывники Алматы, Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
 
Могилы солдат находятся на советских воинских кладбищах вблизи городов Саннешоен, Лиллехаммер, Берген и Тронхейм.
 
Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений, полученные из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана "Мемориал", а также Обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия).
 
Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий.
 
К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена около 7000 из них.
 
Посольство надеется, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечению памяти.
 
Список советских солдат-казахстанцев, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 гг. (по состоянию на апрель 2022 г.) доступен по ссылке
 

Жители Семея на все лето останутся без горячей воды

19.04.2022, 19:46 2861
Жители Семея на все лето останутся без горячей воды
СЕМЕЙ. 19 АПРЕЛЯ - В ГКП "Теплокоммунэнерго" сообщили, что в настоящее время предприятие обслуживает ТЭЦ-1 и 17 котельных средней и малой мощности, а также 76 тепловых пунктов. Общее количество тепловых сетей составляет 315 км в двухтрубном исполнении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отопительный период были многочисленные порывы, приводящие к остановке тепловых источников и тепловых сетей, так как запорная арматура магистрального трубопровода в неудовлетворительном состоянии, в связи с этим будет производиться замена аварийных участков тепловых сетей и запорной арматуры, а также ремонт тепловых источников, сообщает semeynewskz.
 

Без проведения ремонтно-подготовительных работ тепловых источников и тепловых сетей ГКП "Теплокоммунэнерго" не сможет обеспечить надежное теплоснабжение города в отопительный период 2022-2023 гг.", - пояснили в ГКП "Теплокоммунэнерго".

 

В Алматы после реставрации открылись два дома-музея

19.04.2022, 18:48 4006
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - В Алматы после завершения реставрации состоялось открытие музея имени Динмухамеда Кунаева с участием главы города Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специалисты провели восстановительные работы в рамках празднования 110-летия выдающегося государственного деятеля. 
 
В открытии также участвовали председатель Международного общественного фонда Динмухамеда Кунаева Эльдар Конаев, племянник Динмухамеда Кунаева Диар Конаев, его личный врач Ахат Мулюков, друг и соратник Александр Гойколов.
 
К процессу реставрации и реэкспозиции были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, скульпторы, художники, видеоинженеры и др. В ходе работ разработаны концепция и эскиз проекта, которые были согласованы с Международным фондом Динмухамеда Кунаева. 
 
В основу тематики реэкспозиции легла автобиографическая книга Динмухамеда Кунаева "От Сталина до Горбачева", которая иллюстрирует личный взгляд политика на важные исторические события из жизни страны. Размещенные в хронологическом порядке архивные документы, фотографии и экспонаты представляют масштаб личности Динмухаммеда Кунаева как выдающегося общественно-политического деятеля. В ходе работ все экспонаты, в том числе личные вещи Динмухамеда Кунаева, были сохранены в прежнем состоянии.
 
В ходе реставрационных работ музей оснастили современными цифровыми и мультимедийными технологиями, посетители теперь могут воспользоваться аудиогидами. Для удобства людей с особыми потребностями установлен лифт для подъема на второй этаж.
 
Напомним, музей был открыт к 90-летию Динмухамеда Кунаева в 2002 году. Последние обновления экспозиции были проведены более 10 лет назад - в 2011 году. Общий фонд хранения музея составляет 8196 экспонатов.
 
Кроме того, в Алматы завершен капитальный ремонт дома-музея классика казахской литературы Габита Мусрепова. Реэкспозиция проведена в преддверии 120-летия писателя. В церемонии открытия обновленного дома-музея принял участие аким города Ерболат Досаев, одними из первых его также посетили дочери писателя - Гульнар и Гаухар Мусреповы.
 
После капитального ремонта, модернизации и реэкспозиции музей Габита Мусрепова станет первым в стране современным мультимедийным литературным центром. Планируется, что комплексная работа по реконструкции и реэкспозиции позволит вдвое увеличить ежегодную посещаемость музея - до 22 тысяч человек.
 
К работам были привлечены ведущие специалисты в области музейного и архивного дела, дизайнеры, художники, видеоинженеры и др. Проект обновленного музея был согласован с родственниками писателя, концепция и эскиз проекта утверждены управлением культуры города Алматы. 
 
В ходе ремонта музей был оснащен современным оборудованием, в том числе информационными стендами, мультимедийной системой, проекцией со стойкой с сенсорным управлением контента, мультимедийными тач-панелями и др. В них отображаются ценные литературные данные, архивные материалы, в том числе "Письмо пятерых", рукописи, фотографии и др.
 
В результате реэкспозиции был переукомплектован литературный зал. На стендах представлены жизненный и творческий путь писателя с приведением сведений о семье, детстве, образовании, начале литературного пути и др. В музее также установили специальный кинозал для показа фильмов, сценарии к которым написал Габит Мусрепов, среди них "Амангельды", "Кыз Жибек", "Однажды и на всю жизнь", "Дыня". 
 
Напомним, квартира Габита Мусрепова, где он проживал последние 18 лет жизни, в 1991 году была преобразована в музей как часть Центрального государственного музея РК. С 1999 года объект преобразован в Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова. С 2015 года музей находится в составе КГКП "Объединение музеев города Алматы". 
 
Площадь дома-музея Мусрепова составляет 114,6 квадратных метра. Есть 2 мемориальные комнаты, 1 литературный зал. Предметы в мемориальной комнате (письменный стол, библиотека, предметы личного пользования, подарочные предметы и т.д.) сохранились в прежнем состоянии.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок

19.04.2022, 16:50 6151
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Аресты руководителей платных парковок прокомментировал адвокат Жангельды Сулейманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В последние две недели мы узнали, что сначала был задержан один директор организации AlanParking, потом задержали другого директора. Насколько я знаю, организацией парковок занимается не одна компания, а группа компаний, которые между собой взаимосвязаны. У них одни и те же учредители, они связаны директорами, находятся в одном офисе. И вот эта группа компаний занимается парковками. Какие-то, скорее всего, занимаются техническим оснащением парковок - обслуживание паркоматов, разметка линий, другая, может быть, фиксацией, третья - получением денег. Но для нас, обывателей, жителей Алматы - мы представляем это как одну компанию, условно AlanParking. Я думаю, что все эти лица связаны между собой, и, скорее всего, аресты тоже связаны между собой, потому что по первому делу мы узнали причину возбуждения уголовного дела и ареста руководителя, по второму делу нам не сообщают", - сказал Жангельды Сулейманов.

 
Он также отметил, что по первому делу в СМИ было написано, что "задержан по подозрению в хищении бюджетных средств". 
 

Я давно, можно сказать, сужусь, критикую работу паркинга уже пять лет, судился в 2018 году. Поэтому я хорошо знаю историю паркинга и его внутреннюю структуру. Структура следующая. Насколько я знаю, головная компания, которая занимается парковками, - у нее состав учредителей это 30% акимата Алматы и 70% - какая-то частная компания", - заявил адвокат.

 
По его словам, "мы имеем - парковкой в Алматы занимается смешанная, частно-государственная структура, из которой 30% государства, 70% - частные".
 

Как можно похитить бюджетные средства? Здесь вариант один: если два акционера или учредителя владеют частной компанией в соотношении 70/30, то прибыль от парковочной деятельности распределяется в соотношении 70/30. Что такое прибыль? Это разница между доходами, которые мы платим как водители, там сотни миллионов или миллиард. Это доходы. Это грязная-грязная выручка. Дальше. Есть расход - это зарплата сотрудников, аренда офисов, содержание паркоматов, аренда офисов, инкассация, бухгалтерия и прочее", - отметил эксперт.

 
Также адвокат Жангельды Сулейманов пояснил как считается прибыль.
 

Это разница между доходами и расходами. Допустим, что прибыль это 100 миллионов, значит, 70 миллионов отойдет частной компании, а 30 - в госбюджет. Я предполагаю, что здесь, возможно, было допущено какое-то нарушение закона со стороны каких-то лиц. То есть если увеличивать какие-то расходы, то прибыль уменьшается, а значит, акимат получает меньше. Прибыль регулируется за счет увеличения каких-то искусственных расходов. Это один из принципов выведения прибыли и причинение ущерба. Какое наказание? Это тяжкое преступление, это 189 статья УК РК", - проинформировал Жангельды Сулейманов.

 
По словам адвоката, "если сумма крупная, то независимо предположения если их обвиняют в растрате государственных бюджетных средств, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
 

Что касается парковок и влияния этого уголовного дела на них - я думаю, что отмены платных парковок не будет, они останутся, но они отойдут государству. Мое мнение - возможно, этот частный пакет прибыли полностью будет передан государству, то есть мы получим 100-процентную акиматовскую структуру. И все деньги от парковок будут поступать в госбюджет на развитие города. Это правильно, и людей тоже возмущает то, что деньги уходят каким-то частным лицам, а не на благоустройство города, к примеру", - заключит эксперт.

 
Ранее сообщалось, директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" арестован в Алматы на два месяца.
 
Также был арестован генеральный директор ТОО "AlanParking".
 

Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая

19.04.2022, 13:56 9406
Участок автодороги Алматы - Шамалган - Узынагаш временно перекроют со 2 мая
Фото: КазАвтоЖол
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Со 2 мая до 25 августа текущего года временно будет перекрыт участок автомобильной дороги республиканского значения Алматы - Шамалган - Узынагаш, 22-24-й километр. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в компании, участок дороги будет перекрыть в связи со строительством Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).
 

Перекрытый участок можно объехать через улицы Кокдала и Инкарбекова в населенном пункте Кыргауылды и по улицам Суюнбая и Наурыз в населенном пункте Райымбек. Дорожной полицией будет организовано круглосуточное патрулирование и установлены соответствующие дорожные знаки, светофоры", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за строительства БАКАД закроют одну из трасс.
 

Январские беспорядки: при отражении атак в Шымкенте и Таразе были убиты более 30 человек

19.04.2022, 13:14 10746
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - При отражении атак на здания госорганов в Шымкенте и Таразе 5 и 6 января были убиты более 30 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С каждым днем органами уголовного преследования восстанавливается картина произошедших событий, в том числе в отношении гибели людей. Так, в ночь с 5 на 6 января 2022 года началось вооруженное нападение на здание акимата города Шымкента", - сказал на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он сообщил, что обеспечением охраны общественного порядка занимались сотрудники полиции, которым предстояло сдерживать натиск агрессивной толпы более чем в 3000 человек, многие из них были вооружены огнестрельным оружием. Сотрудники полиции при этом использовали лишь резиновые пули и свето-шумовые гранаты. Но указанные меры не останавливали преступников, а лишь вселяли уверенность в их безнаказанности, провоцируя массовую агрессию и жестокость. 

 

Только после отражения 3 вооруженных атак и наступления реальной угрозы жизни сотрудников полиции принято решение о применении огнестрельного оружия. В результате убито 20 нападавших", - проинформировал Елдос Килымжанов. 

 
По его словам, 6 января совершено аналогичное вооруженное нападение на здания акимата города Тараза и департамента государственных доходов Жамбылской области.
 

Вооруженная группа людей численностью около 500 человек обстреливала указанные здания, в результате был убит сотрудник полиции. В этой связи органами правопорядка был открыт ответный огонь, в результате которого ликвидировано 11 преступников", - сказал спикер.

 
Он отметил, что согласно результатам медицинских исследований 9 нападавших находились в состоянии алкогольного опьянения и 2 под воздействием наркотических средств.
 

Обнаружено похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге

19.04.2022, 12:34 11786
Обнаружено похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге
Фото: facebook/Ольга Агапова4
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Сотрудниками полиции продолжается работа по поиску и обнаружению имущества граждан, похищенного во время январских беспорядков. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это направление у нас является одним из наиболее приоритетных, поскольку связано с возмещением ущерба. На сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге", - сказал Адилов. 

 
Кроме того, продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного и всех видов незаконно хранящегося, а также незарегистрированного оружия. 
 

Ранее совместно с представителями Генеральной прокуратуры мы неоднократно сообщали, что похищенное оружие несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения, так как может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В этой связи нами активно продолжается разъяснительная работа по добровольной сдаче оружия. В результате этого гражданами добровольно сдано 125 единиц оружия", - сказал Санжар Адилов.

 
По его словам, на сегодня принятыми мерами полицейскими страны обнаружено и изъято 1460 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов.
 

Недавно у жителей Тараза изъяты 6 автоматов Калашникова, в том числе один оборудованный для стрельбы гранатами, 4 снаряженных магазина, пистолет Макарова с глушителем и гладкоствольное ружье, похищенные из административного здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", - проинформировал начальник следственного департамента.

 
Также 7 января на блок-посту автодороги Алматы - Ташкент сотрудниками полиции остановлена автомашина "Субару", в которой обнаружено 10 охотничьих ружей, один пневматический пистолет и снаряжение для охоты.
 
Установлено, что жители Жамбылской области - водитель и пассажиры причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы. Пятеро подозреваемых с санкции суда арестованы.

 

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