Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - С 27 апреля в Казахстане начнется вторая волна помощи из средств фонда Birgemiz, передает Kazakhstan Today.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan, председатель Попечительского совета фонда Birgemiz Бауыржан Байбек сегодня в Instagram разместил поздравление с наступлением священного для всех мусульман месяца Рамазан. Он пожелал казахстанцам, чтобы в это благодатное время были услышаны молитвы каждого.

Вместе с тем Бауыржан Байбек напомнил, что по инициативе Елбасы партия "Nur Otan" в дополнение к проводимым главой государства антикризисным мерам активно помогает нуждающимся казахстанцам . К настоящему времени более 152 тысяч семей получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге из фонда "Birgemiz". Порядка 76 тысяч семей охвачены товарами первой необходимости. Среди наиболее незащищенных слоев населения обеспечена бесплатная раздача 5 млн защитных масок.

По поручению Нурсултана Назарбаева уже с понедельника, 27 апреля, начнется вторая волна помощи. Более 210 тысяч наиболее нуждающихся семей, ранее не охваченных помощью, получат по 50 тыс. тенге. Будет продолжена адресная помощь в виде продуктовых корзин и средств индивидуальной защиты", - проинформировал председатель Попечительского совета фонда.

В завершении Бауыржан Байбек вновь поздравил всех со светлым праздником Рамазан и пожелал каждой семье процветания и благополучия.

Несмотря на трудности, вызванные ситуацией с коронавирусом, уверен, что мы с достоинством их преодолеем. Как отметил в своем поздравлении президент страны Касым-Жомарт Токаев, Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности и доброты. В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается. Поэтому сегодня, как никогда, мы должны проявить сплоченность и единство, милосердие и сострадание, протянув руку помощи ближнему", - подчеркнул он.

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