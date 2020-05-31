С 5 июня возобновятся перевозки автомобильным транспортом между городами Казахстана

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Ориентировочно с 5 июня текущего года возобновятся перевозки автомобильным транспортом между городами Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок, ориентировочно с 5 июня текущего года", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Соответствующий алгоритм работы перевозчиков при перевозке пассажиров автобусами разработан с учетом требований постановления главного санитарного врача, которое предусматривает меры:

- по проведению дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута;

- по допуску в салон пассажиров только в медицинских масках;

- по соблюдению дистанции среди пассажиров не менее 1 метра;

- по обеспечению водителей перчатками и медицинскими масками с условием их своевременной смены (каждые 2 часа);

- по допущению к работе сотрудников автопарка при наличии справки об отрицательном результате на СOVID-19, с прохождением 1 раза в две недели.

В свою очередь, акиматами будут предприняты необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса данного алгоритма, который может стать действенной мерой по нераспространению коронавирусной инфекции в пассажирских перевозках.

В настоящее время в республике курсируют 313 междугородных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами (автобусы III-класса вместимостью от 45 до 55 посадочных месть).

Международные же маршруты с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией будут возобновлены по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в указанных государствах.

С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде стран Межведомственной комиссией поручено государственным органам проработать вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов (в рамках I этапа с Южной Кореей, Китайской Народной Республикой, Азербайджаном; в рамках II этапа - с Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией, Турцией и Таиландом). Даты возобновления международных авиарейсов будут определены в зависимости от открытия государственных границ и санитарно-эпидемиологической ситуации.

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