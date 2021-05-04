АЛМАТЫ. 3 МАЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда оценил качество проводимой работы по благоустройству и озеленению сквера "Дружба", а также парка "Дружбы" на улице Тимирязева, сдача которого из-за недобросовестного подрядчика затянулась, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По поручению акима все работы должны быть завершены к 15 мая.

При этом в отношении подрядчика соответствующими органами будет проведена проверка вплоть до передачи материалов в правоохранительные органы. Проверку проведут по факту нарушения условий договора, заключающихся не только в срыве сроков, но и использовании некачественных материалов. Кроме того, будет рассмотрена возможность внесения недобросовестного подрядчика в черный список", - сообщили в пресс-службе акима.

В ведомстве напомнили, что по поручению Сагинтаева управление ГАСК города составило список нерадивых подрядчиков, из-за которых работа по приведению в порядок общественных пространств города срывается и вызывает справедливое негодование горожан. В данный момент проводится полная проверка всех подрядчиков, у нарушителей изымаются лицензии, а их данные вносятся в черный список.

Как подчеркнул аким Алматы Б. Сагинтаев, город будет поддерживать только добросовестных подрядчиков, которые качественно и в срок исполняют взятые на себя обязательства. От этого зависит не только комфорт горожан, но и общественное настроение.

Во время объезда аким города также ознакомился с проектом благоустройства сквера у Дворца школьников. План был скорректирован в соответствии с пожеланиями горожан и заключениями экспертов. Сагинтаев ознакомился и с проектами по благоустройству сквера у театра имени М. Ауэзова, преобразования в пешеходную зону бульвара Мусрепова и реконструкции фонтана у музея имени А. Кастеева.

Аким города поручил повторно использовать гранитные плиты, бордюрные камни, которые были уложены при строительстве данных объектов, так как они сохранились в надлежащем виде, и прослужат еще много лет.

Отмечается, что ремонт прилегающих территорий у Дворца школьников, театра Ауэзова и музея имени Кастеева не проводился более 10 лет. К примеру, амфитеатр за театром имени М. Ауэзова, развалился от времени. Пришли в негодность покрытие пешеходных дорожек, скамейки, отсутствует освещение, не работают фонтаны. По информации акимата, фонтан у музея имени А. Кастеева, построенный в 1970-х годах прошлого века, ни разу не модернизировался.

В ходе обсуждения с разработчиками проектов аким города обратил внимание на необходимость сохранения архитектурного замысла авторов таких знаковых объектов, как Дворец школьников, театр имени М. Ауэзова, музей имени А. Кастеева. В результате благоустройства скверы и пешеходные зоны должны обрести новое дыхание, вновь стать точками притяжения горожан. Это будет способствовать, в том числе повышению посещаемости объектов культуры города. По поручению акима особое внимание при корректировке проектов по благоустройству общественных пространств будет уделено экологичности, дружелюбности и доступности для всех горожан.

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