Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Сбитый казахстанцем в Корее мальчик идет на поправку, передает Kazakhstan Today.

Семилетний мальчик, которого на автомобиле сбил казахстанец, начал самостоятельно ходить, сообщает "Хабар 24" . ДТП произошло 16 сентября в южнокорейском городе Чанвон - молодой человек совершил наезд на 7-летнего мальчика. Авария вызвала большой общественный резонанс по причине того, что гражданин нашей страны находился в Корее незаконно, не имел прав на вождение автомобиля, скрылся с места преступления и покинул страну. Позднее казахстанец был найден в Павлодаре . Под петицией на имя президента Мун Чже Ина с требованием наказать преступника подписались больше 60 тысяч человек.

Расследование обстоятельств ДТП под личный контроль взял южнокорейский министр юстиции.

В день аварии мальчик после школы зашел в магазин по продаже телефонов, который принадлежит его отцу. Потом направился домой. При переходе дороги его сбила машина.

Первым ребенка обнаружил человек, который хорошо знал мальчика. "Я услышал грохот, когда вышел из магазина, увидел мальчика, лежащего на дороге, вокруг было много машин и людей. Я вызвал скорую и полицию. Когда посмотрел на ребенка, узнал в нем сына моего директора. Мальчик часто заходил в наш магазин, и мы играли с ним", - говорит очевидец происшествия.

По словам отца мальчика, после аварии ребенок стал бояться людей.

Правая сторона черепа сильно повреждена. В 18 местах у сына обнаружили переломы. Пока череп после операции остается открытым, еще не решено, когда будут делать операцию по его закрытию. В конце этого месяца или в следующем. Ребенок стал распознавать цифры, после операции он не мог этого делать", - рассказал Чан Хён Док, отец пострадавшего мальчика.

В момент аварии отца рядом с мальчиком не было. Но, по словам Чан Хён Дока, его сын обычно приезжал к нему на работу на велосипеде. Так как недалеко находится школа. Ученик первого класса оставлял свой транспорт и шел на уроки или на дополнительные занятия. В тот злополучный день мальчик, скорее всего, также пришел к отцу, чтобы оставить велосипед.

Неделю назад сына перевели из реанимации в обычную палату, хотя еще необходимо интенсивное лечение. Пока он чувствует себя спокойно только с родителями, других людей боится. Это чудо, что наш ребенок пришел в себя и стал узнавать маму и папу. Есть некоторые проблемы с памятью, но два дня назад он встал на ноги и стал делать шаги. Сейчас мы готовимся к получению реабилитационных процедур", - сообщил Чан Хён Док, отец пострадавшего мальчика.

Чтобы помочь ребенку, сбор денежных средств организовала казахская диаспора Южной Кореи. Но отец мальчика говорит, что не нуждается в помощи. Все расходы на лечение, а на сегодняшний день это больше 25 тысяч долларов, покрывает медицинская страховка.

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