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Сбившего ребенка в Южной Корее казахстанца нашли в Павлодаре

07.10.2019, 16:52 8506
Сбившего ребенка в Южной Корее казахстанца нашли в Павлодаре
Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - Сбившего ребенка в Южной Корее казахстанца нашли в Павлодаре. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
 

Он находится в Казахстане. Корейская сторона уже направила документы относительно него. Эти документы Министерство иностранных дел переправило в Генпрокуратуру РК", - сказал Смадияров, уточнив, что данный вопрос будет решаться в правовом поле между правоохранительными органами двух стран.

 
Официальный представитель также уточнил, что после происшествия казахстанец купил билет на самолет и вернулся в свою страну. Сейчас он находится дома в Павлодаре. Арест к нему не применялся.
 
Как сообщалось ранее, находившийся в Южной Корее казахстанец сбил семилетнего ребенка и покинул страну. Позднее стало известно еще об одном ДТП в Южной Корее, которое совершил нелегальный мигрант из Казахстана.
 

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