Павлодар. 7 октября. Kazakhstan Today - Сбившего ребенка в Южной Корее казахстанца нашли в Павлодаре. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.

Он находится в Казахстане. Корейская сторона уже направила документы относительно него. Эти документы Министерство иностранных дел переправило в Генпрокуратуру РК", - сказал Смадияров, уточнив, что данный вопрос будет решаться в правовом поле между правоохранительными органами двух стран.

Официальный представитель также уточнил, что после происшествия казахстанец купил билет на самолет и вернулся в свою страну. Сейчас он находится дома в Павлодаре. Арест к нему не применялся.

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