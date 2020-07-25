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Сельчане Карагандинской области помогли больнице Жезказгана продуктами

24.07.2020, 15:37 6427
Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - Жители села Талап Карагандинской области передали многопрофильной больнице города Жезказгана мясные и молочные изделия, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области, сельчане передали в больницу 100 литров кумыса, 40 литров молока, 40 литров шубата, мешок разного вида курта, десятки килограммов свежего мяса. 
 

В целебные свойства национальных напитков верят наши люди. Натуральные продукты для пациентов и врачей многопрофильной больницы поставляют объединившиеся в инициативную группу жители районов и сел", - отметили в ведомстве. 

 
В акимате подчеркнули, что врачи работают сутками, дома почти не бывают, чтобы не покидать рабочих мест, поэтому такая народная забота очень важна, она внушает уверенность и оптимизм в борьбе с коронавирусом. 
 

Сегодня мы все оказались в сложной ситуации и только всеобщим участием сможем победить эпидемию", - говорят жители села Талап.

 
Добровольцы надеются, что это поддержит медперсонал и пациентов, а натуральные продукты придадут сил, помогут восстановить иммунитет и приведут к скорейшему выздоровлению. 
 
География народной помощи постоянно расширяется. Свежие продукты и укрепляющие иммунитет национальные напитки продолжают поступать в медицинские учреждения города Жезказгана от инициативных сельчан. 
 

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