Сельчане Карагандинской области помогли больнице Жезказгана продуктами

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - Жители села Талап Карагандинской области передали многопрофильной больнице города Жезказгана мясные и молочные изделия, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе акима Карагандинской области, сельчане передали в больницу 100 литров кумыса, 40 литров молока, 40 литров шубата, мешок разного вида курта, десятки килограммов свежего мяса.

В целебные свойства национальных напитков верят наши люди. Натуральные продукты для пациентов и врачей многопрофильной больницы поставляют объединившиеся в инициативную группу жители районов и сел", - отметили в ведомстве.

В акимате подчеркнули, что врачи работают сутками, дома почти не бывают, чтобы не покидать рабочих мест, поэтому такая народная забота очень важна, она внушает уверенность и оптимизм в борьбе с коронавирусом.

Сегодня мы все оказались в сложной ситуации и только всеобщим участием сможем победить эпидемию", - говорят жители села Талап.

Добровольцы надеются, что это поддержит медперсонал и пациентов, а натуральные продукты придадут сил, помогут восстановить иммунитет и приведут к скорейшему выздоровлению.

География народной помощи постоянно расширяется. Свежие продукты и укрепляющие иммунитет национальные напитки продолжают поступать в медицинские учреждения города Жезказгана от инициативных сельчан.

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