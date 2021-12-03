Семь репатриационных рейсов из Египта в Казахстан планирует выполнить Air Astana

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 декабря на юго-востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане ночью и утром 4 декабря ожидается туман.
4 декабря на юге Актюбинской области ожидается туман.
4 декабря на западе, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Жезказган ночью 4 декабря ожидается туман.
4 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на северо-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске 4 декабря ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем порывы до 18 метров в секунду.
Ночью 4 декабря на севере Павлодарской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.
Ночью 4 декабря на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 4 декабря на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
4 декабря ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юго-востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.
4-6 декабря в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Днем 4, сутки 5 и 6 декабря на юго-западе и северо-востоке области ожидается пыльная буря. Днем 4, сутки 5, 6 декабря ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Таразе 4-6 декабря ожидается туман.