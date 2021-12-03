Семь репатриационных рейсов из Египта в Казахстан планирует выполнить Air Astana

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивах районов Алматы и Сарыарка в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект газификации - масштабный проект Елбасы. На данный момент газораспределительные сети подведены в 9 жилых массива: "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", "Промышленный", "Агрогородок", "Юго-Восток", "Интернациональный", "Мичурино" "Куйгенжар". Для этого построили свыше 650 км газораспределительных сетей. На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс. семей. А это означает, что столько семей не будут топить дома углём. А это в среднем не менее 20 тыс. тонн угля. Это, несомненно, уже благоприятно скажется на экологии города. Еще более 4 тыс. 600 семей получили технические условия", - сказал Кульгинов.

Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах "Казахауыл", "Акбидай", а также в старой части города в районе ул. Потанина, отметили в пресс-службе столичного акимата.

Также в ходе брифинга глава столицы сообщил о том, что на месте пустырей горда появились новые точки притяжения для горожан и гостей города. В столице впервые были открыты первый улица выходного дня "Demalys Promenade", пешеходный бульвар "Театральный", колизей уличного спорта "NS street life". В текущем году благоустроено порядка 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Кроме того, в Нур-Султане ведётся строительство двух автомобильных мостов, сообщил в ходе брифинга аким столицы.

В ноябре дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году", - проинформировал Кульгинов.

Глава столицы также сообщил, что в 2021 году в Нур-Султане построено 15 школ, что позволило создать порядка 40 тыс. ученических мест.

В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25. тыс. учащихся. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ", - сказал Кульгинов.

Кроме того, в Нур-Султане в 2021 году будет построено 10 тыс. социальных квартир, также продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи".

Жилищный вопрос является одним из приоритетных направлений. За прошедший год, несмотря на пандемию, в столице построено более 3 млн квадратных метров жилья, из них 80% - частные инвестиции. Глава государства держит на особом контроле вопрос увеличения объемов льготного жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1 100 соцквартир, в 2019 - 2 900 льготных квартир, то в 2020 году уже свыше 7 тысяч социальных квартир. Данная цифра в текущем году увеличена до 10 тысяч льготных квартир", - рассказал аким столицы.

В ходе брифинга также было озвучено,что в Нур-Султане из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тыс. дольщиков. В 2021 году в Нур-Султане достроят ещё 57 МЖК-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков. В 2022-23 годы планируется завершение оставшихся домов-долгостроев.