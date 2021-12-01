Air Astana запустит 23 авиарейса в Египет для возвращения казахстанских туристов на родину

По данным Ассоциации, в настоящее время в Египте находятся около 4 тысяч казахстанских туристов.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и распространением нового штамма коронавируса Covid-19 Омикрон на африканском континенте. Правительство республики Казахстан приняло решение закрыть авиасообщение с Египтом. На данный момент в Египте находится порядка 4000 туристов. Все они будут возвращены в Казахстан 23 репатриационными рейсами авиакомпании Air Astana. Просьба не беспокоиться гражданам, находящимся сейчас в Египте, и соблюдать все санитарные меры. Туристы, которые приобрели новогодние туры в Египет могут поменять направление, депонировать средства до открытия авиасообщения или вернуть свои средства (возврат в течение 3 месяцев)", - сообщили в Ассоциации.
Напомним: в связи с распространением нового штамма коронавируса Омикрон, правительство Казахстана с 3 декабря вводит ограничения на въезд из ряда стран и приостанавливает авиасообщение с Египтом. Также принято решение ввести наличие обязательного ПЦР-теста, независимо от вакцинации, для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном: Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Египта. Лица, прибывшие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикроном, независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней.
Согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее. В организации также заявили, что переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом Омикрон.
В связи с этим ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер.