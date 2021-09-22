Семьям полицейских, погибших при стрельбе в Алматы, выделят жилье

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ -Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев распорядился, чтобы семьям полицейских, погибших при стрельбе в Алматы, выделили жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ходатайству министра внутренних дел акиматом города Алматы семьям погибших сотрудников полиции выделяется жилье, сообщает Polisia.kz

Вместе с тем приказом министра внутренних дел участковые инспекторы награждены медалями "Кукыт тартібін камтамасыз етуге коскан улесі ушін" посмертно.

Напомним, у одного из погибших сотрудников полиции осталось пятеро детей , у второго - двое.





20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек , в том числе два сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17.00 в ходе исполнения судебного решения о праве собственности между двумя лицами. В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой и оттуда из зарегистрированного оружия открыл огонь.

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