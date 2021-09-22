Стрельба в Алматы: заведено еще одно уголовное дело

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АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Начальник департамента города Алматы Канат Таймерденов рассказал подробности о стрельбе в Алматы, в которой погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Канат Таймерденов рассказал, что по факту стрельбы в Алатауском районе Алматы заведено два уголовных дела по статьям УК РК "Убийство" и "Нападение на представителя власти".

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. Идет допрос и выяснение подробностей. Создана межведомственная следственно-оперативная группа.

Таймерденов отметил, что оружие было зарегистрировано на подозреваемого с 2008 года и что задержанный не состоит на учете в психиатрическом диспансере.

Глава департамента полиции также рассказал о пятом погибшем в стрельбе.

Пятый погибший - друг нового владельца дома. Он как свидетель пришел вместе с ним", - сказал он.

Спикер рассказал, что у одного из погибших инспекторов полиции осталось пятеро детей.





Дархан Сулеев с 2003 года у нас работал. Закончил Академию МВД. У него остались пятеро детей. Второй погибший - Нурбол Байгазиев. Он с 2014 года работал в полиции. У него остались двое детей. Оба обслуживают этот участок в микрорайоне Акбулак. По службе их оценивали с положительной стороны, неоднократно поощрялись, о них постоянно были положительные отзывы со стороны населения на страницах в соцсетях, никаких нареканий не было", - рассказал Таймерденов.





Напомним, 20 сентября в Алматы при исполнении судебного решения погибли 5 человек, в том числе два сотрудника полиции и судебный исполнитель. Трагедия произошла около 17.00 в ходе исполнения судебного решения о праве собственности между двумя лицами. В момент исполнения судебного решения выселяемый житель забежал домой и оттуда из зарегистрированного оружия открыл огонь





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