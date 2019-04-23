Сенатор Айтимова обратилась в полицию из-за ложной рассылки с имитацией ее голоса

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Депутат сената Бырганым Айтимова обратились в полицию в связи с распространением ложной рассылки с имитацией ее голоса, передает Kazakhstan Today.

По заявлению депутата сената парламента РК Б. Айтимовой о распространении в социальных сетях заведомо ложной информации с имитацией ее голоса по пособиям многодетным матерям, с приложением фотографии и указанием ее статуса, департаментом полиции города Нур-Султан проводится досудебное расследование по статье 274 УК РК", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

При этом в ведомстве отметили, что, согласно заключению экспертизы, голос на распространенной аудиозаписи депутату сената Айтимовой не принадлежит.

В связи с поданным заявлением об установлении лиц, распространяющих заведомо ложные сведения, следственными органами принимаются все меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности", - заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее в соцсетях распространили сообщение, в котором якобы депутат сената Айтимова резко отзывается о многодетных матерях, требующих господдержку. Депутат сразу же опровергла рассылку.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства