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Сенатор Айтимова обратилась в полицию из-за ложной рассылки с имитацией ее голоса

22.04.2019, 19:46 9046
Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Депутат сената Бырганым Айтимова обратились в полицию в связи с распространением ложной рассылки с имитацией ее голоса, передает Kazakhstan Today.
 

По заявлению депутата сената парламента РК Б. Айтимовой о распространении в социальных сетях заведомо ложной информации с имитацией ее голоса по пособиям многодетным матерям, с приложением фотографии и указанием ее статуса, департаментом полиции города Нур-Султан проводится досудебное расследование по статье 274 УК РК", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

 
При этом в ведомстве отметили, что, согласно заключению экспертизы, голос на распространенной аудиозаписи депутату сената Айтимовой не принадлежит.
 

В связи с поданным заявлением об установлении лиц, распространяющих заведомо ложные сведения, следственными органами принимаются все меры по установлению виновных и привлечению их к ответственности", - заключили в пресс-службе.

 
Напомним, ранее в соцсетях распространили сообщение, в котором якобы депутат сената Айтимова резко отзывается о многодетных матерях, требующих господдержку. Депутат сразу же опровергла рассылку.
 

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