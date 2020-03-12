Сенаторы намерены добиться наказания для избивавших детей в интернате Атырау воспитателей

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - Депутаты сената намерены добиться наказания для воспитателей, избивавших детей в интернате Атырау и избежавших ответственности, передает Kazakhstan Today.

Депутаты сената парламента РК взяли на особый контроль факт прекращения уголовного дела в отношении воспитателей, избивавших детей-инвалидов в интернате Атырау в январе 2019 года", - сообщили в пресс-службе сената.

По информации пресс-службы, сенатор Сергей Ершов сообщил, что на данный момент депутаты палаты готовят письма в Генеральную прокуратуру и акимат Атырауской области, а также ими инициируется соответствующий депутатский запрос.

Мы возмущены самим фактом, что работники интерната избивали детей. Мы думали, что виновные понесут очень жесткое наказание. Как оказалось, ничего не было, ни один из работников не понес наказания, а уголовное дело прекратили за истечением срока давности", - отметил Ершов.

Депутат подчеркнул, что этот факт находится на личном контроле председателя сената Дариги Назарбаевой.

Мы добьемся того, чтобы не просто виновные были наказаны, но наказаны были и сотрудники социальных служб, которые допустили эту ситуацию. Это было в январе - феврале 2019 года, а первая экспертиза была проведена 27 марта 2019 года. Любые побои уже не будут видны. Что еще самое сложное - дети с дефектом речи, они, по-видимому, даже объяснить не могут, что происходило там. Вот что самое страшное. Но мы их в обиду не дадим и постараемся разобраться до конца в этом конфликте", - подчеркнул Сергей Ершов.

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