В Атырау воспитатели интерната избежали наказания за избиение детей

Атырау. 9 марта. Kazakhstan Today - В Атырау воспитатели интерната, избивавшие детей, избежали наказания, передает Kazakhstan Today.

По данным прокуратуры и департамента полиции региона, в избиении детей-инвалидов, которое имело место в январе - феврале 2019 года, подозревались пять работников Центра оказания специальных социальных услуг №3 Атырау - воспитатели и санитары. Полиция начала досудебное расследование 13 марта 2019 года, назначив 27 марта судебно-медицинскую экспертизу, которая 8 апреля дала заключение о наличии у двух детей "телесных повреждений лёгкой степени". Ещё у шестерых несовершеннолетних телесных повреждений не обнаружено, пишет ATPress.kz

Поскольку уголовный проступок имел место в период с 13 января по 18 февраля 2019 года, 20 февраля текущего года уголовное дело прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 35 УПК - за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности)", - говорится в ответе на запрос издания из департамента полиции Атырауской области. Чем целый год занималось следствие, пока, наконец, не наступил пресловутый "срок давности", - неясно.

Из неофициальных источников известно, что с момента избиений до назначения экспертизы прошло достаточно времени для исчезновения следов побоев. Впрочем, это была не единственная экспертиза. Однако дети-инвалиды, к сожалению, не могли дать чёткие и ясные показания. Этим якобы и затруднялся ход следствия, для которого одно лишь наличие видеозаписей оказалось недостаточным.

Те же источники сообщают, что фигуранты дела в этом интернате по "оказанию специальных услуг" больше не работают. Некоторые из них написали заявления "по собственному желанию", других уволили.

Издание напоминает, что факты насилия над детьми стали известны год назад, когда прокуратура проверила камеры видеонаблюдения в школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями (задержки в развитии речи). Как заявила тогда областная прокуратура, воспитатели не только били беззащитных детей, но и заставляли их работать . Не сдерживало персонал интерната и наличие видеокамер.

Работников интерната отстранили от работы и возбудили в отношении них уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ либо арест до 40 суток.

В свою очередь, акимат Атырауской области создал комиссию, которая начала служебное расследование. Как сообщала тогда региональная служба коммуникаций, первым заместителем облакима Сериком Шапкеновым было поручено "проверить всех и наказать по всей строгости". Комиссии дали право проверять любое подобное учреждение безо всяких ограничений. Имелось также распоряжение установить во всех кабинетах школы-интерната веб-камеры с трансляцией в интернет , предоставив к ним доступ родителям, общественникам и проверяющим органам. Было это сделано или нет - пока неизвестно.

Наряду с этим в те же дни СМИ цитировали председателя сената Даригу Назарбаеву, заявившую, что в ситуации есть вина социальных служб и все виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством. Пресс-служба сената сообщила, что дело будет находиться на особом контроле депутатов палаты

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