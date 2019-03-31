Веб-камеры установят в школе-интернате Атырау, где избивали детей

Атырау. 30 марта. Kazakhstan Today - В школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями, где ранее прокуратурой Атырауской области были выявлены факты рукоприкладства со стороны воспитателей, начато служебное расследование, передает Kazakhstan Today.

По поручению первого заместителя акима Атырауской области Серика Шапкенова создана комиссия, которая проведет служебное расследование в отношении руководства школы-интерната и вынесет решение о привлечении к ответственности, вплоть до увольнения, сообщается на странице областного акимата в Facebook.

Сейчас прокуратурой ведется досудебное расследование в отношении воспитателей, уличенных в рукоприкладстве, это вопиющий факт. Это дикость, и мы должны пресечь это, в первую очередь проверить руководство школы-интерната, это как минимум халатное отношение к исполнению своих обязанностей. Проверить всех и наказать по всей строгости", - поручил на заседании комиссии Шапкенов.

Он также поручил объявить выговор заместителю управления координации занятости и социальных программ населения, который курирует детей с ограниченными возможностями.

В состав комиссии включить общественников, дать этой комиссии право проверять любое подобное учреждение без ограничений, в любое время суток, лично контролировать процесс обучения особенных детей. Также поставить во всех кабинетах школы-интерната веб-камеры, которые будут транслировать в Интернет и дать доступ к ним родителям, общественникам и проверяющим органам", - добавил замакима области.

Напомним, прокуратура региона провела проверку школы-интерната для детей-инвалидов города Атырау, в которой постоянно проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. В результате выявлены факты жестокого обращения и применения физической силы в отношении детей-инвалидов. Расследование проводится по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В пресс-службе ведомства заявили, что "воспитатели интерната на протяжении длительного времени избивали детей и заставляли их работать. В силу своих физических недостатков дети не могли рассказать об этом никому".

Председатель сената Дарига Назарбаева выразила возмущение в связи с фактами нарушений в школе-интернате для детей с нарушениями речи в Атырау.

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