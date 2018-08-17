Шестерых участников свадебного кортежа оштрафовали в Карагандинской области

Караганда. 16 августа. Kazakhstan Today - Полицейские установили нарушителей правил дорожного движения, посмотрев видеозапись в социальной сети, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники местной полицейской службы УВД Жезказгана по видеозаписи, на которой свадебный кортеж нарушает правила дорожного движения, установили личности нарушителей и привлекли их к административной ответственности.

"13 августа текущего года при мониторинге интернет-ресурсов пресс-службой ДВД Карагандинской области был выявлен видеоролик, в котором запечатлено нарушение правил дорожного движения водителями свадебного кортежа. Данный факт был зарегистрирован МПС УВД Жезказгана по статьям КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров", "Неиспользование ремней безопасности" и "Создание аварийной обстановки". В ходе проверки сотрудниками МПС были установлены шестеро водителей, которые были за рулем престижных автомашин разных марок. На водителей наложен штраф на общую сумму 96 000 тенге", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

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