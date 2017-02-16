Школьникам Астаны будут сообщать об отмене занятия в 6 часов утра

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Школьникам Астаны будут сообщать об отмене занятия в 6 часов утра16.02.2017
  • Фото: nr2.com.ua
Общество  14:22

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на отчетной встрече акима Астаны Асета Исекешева в населением одна из жительниц города обратилась к градоначальнику с просьбой вовремя сообщать об отмене занятий в школах.

По словам астанчанки, сообщения об отмене занятий с единого номера 112 приходят в 08.00 и в 14.00, когда занятия в школах уже начинаются, передает Kazakhstan Today.


Исекешев пообещал лично проследить за тем, чтобы информация об отмене занятий в школах поступала жителям Астаны в 06.05 (для первой смены) и в 12.00 (для второй смены). По его словам, "Казгидромет" присылает в акимат информацию о погодных условиях в 06.00, сразу же после этого ее будут рассылать астанчанам.
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