Школьникам Астаны будут сообщать об отмене занятия в 6 часов утра

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на отчетной встрече акима Астаны Асета Исекешева в населением одна из жительниц города обратилась к градоначальнику с просьбой вовремя сообщать об отмене занятий в школах.

По словам астанчанки, сообщения об отмене занятий с единого номера 112 приходят в 08.00 и в 14.00, когда занятия в школах уже начинаются, передает Kazakhstan Today.

Исекешев пообещал лично проследить за тем, чтобы информация об отмене занятий в школах поступала жителям Астаны в 06.05 (для первой смены) и в 12.00 (для второй смены). По его словам, "Казгидромет" присылает в акимат информацию о погодных условиях в 06.00, сразу же после этого ее будут рассылать астанчанам.

Просмотров: 2236