Школьникам в "зеленой" и "желтой" зонах разрешат сидеть на уроках без масок

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Требование находиться в масках во время урока распространяется на учеников в "красных" зонах, данное требование не относится к школьникам из "желтых" и "зеленых" зон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые требования, которые были утверждены 25 марта текущего года постановлением главного государственного санитарного врача, распространяются исключительно в отношении школ, находящихся в "зеленой" или "желтой" зонах. В этой связи требования не носить маски не будут распространяться в отношении школ, находящихся в "красной зоне", - сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Марал Рахимжанова.

В свою очередь, вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова сообщила, что в четвертой четверти школьники в зонах низкого и умеренного риска перейдут на комбинированный формат обучения (часть предметов - традиционно, часть - дистанционно), продолжат традиционный режим работы школы с контингентом до 300 учащихся.

Допускается наполняемость классов не более 25 человек по принципу 1 класс - 1 кабинет. Продолжительность уроков - 40 минут. Работа по восполнению пробелов знаний школьников продолжится. В исключительных случаях (случаях болезни или контактов с больными) по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате обучения", - уточнила спикер.

В регионах, находящихся в "красной" зоне, по ее словам, формат обучения будет сохраняться тот, который был в третьей четверти.

1-5 классы или 1-7 классы в международных школах и выпускные 9, 11 классы обучаются в комбинированном формате, остальные классы будут обучаться в дистанционном формате. При изменении эпидемиологической ситуации дальнейшие решения будут приниматься по согласованию с местными (территориальными) главными государственными санитарными врачами", - пояснила вице-министр.

Министерством образования и науки рекомендовано в штатном формате изучение основных предметов, в дистанционном - музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса.

В каждом случае каждая школа принимает решение самостоятельно. Уроки физической культуры и спорта рекомендовано проводить на свежем воздухе", - подчеркнула Каринова.

Она заверила, что при организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемиологические мероприятия. Работа столовых организуется по решению местных исполнительных органов и согласованию с Главными санитарными врачами с соблюдением СанПиНа. "Не требуется ношение обязательной школьной формы, посещать уроки разрешается в свободной и опрятной одежде. Школой самостоятельно устанавливается количество классов по сменам, а также изучение отдельных предметов в дистанционном режиме", - отметила вице-министр.

Она также добавила, что с 1 апреля начинается прием документов в первый класс. Школа принимает детей, достигших шестилетнего возраста и тех, кому в текущем календарном году исполнится 6 лет.

Документы в школу подаются в электронной форме через веб-портал "электронного правительства", - акцентировала Каринова.

Отмечается, что в 1 класс сначала зачисляются три претендента, подавшие заявление по территориальному обслуживанию школы, только затем принимается один претендент из другой территории.

По данным МОН РК, в 2021-2022 учебном году контингент первоклассников по республике прогнозируется в количестве порядка 340 тысяч детей.





Напомним, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление №12 от 25 марта 2021 года, в котором определено, как будут обучаться казахстанские школьники в четвертой четверти 2020-2021 учебного года.

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