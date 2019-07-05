Школьница в Алматинской области исчезла после встречи со знакомым из соцсетей

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - 16-летняя школьница Назерке Кайырбеккызы из Зайсана пропала без вести. Родные подозревают, что ее мог украсть знакомый из соцсетей, с которым девушка общалась в ночь перед исчезновением, передает Kazakhstan Today.

После окончания с отличием 9 класса, родители девушки решили поощрить ее и отправили на свадьбу родственников в Алматинскую область. После торжества, 16 июня, девушка, никого не предупредив, вышла из дома около 6 утра и не вернулась, сообщает Almaty.tv

15 июня она была на свадьбе. Ничто ее не тревожило, ни с кем она не ругалась, она у нас спокойная, послушная. Не знаем, что с ней могло произойти. Уже столько дней прошло, ни весточки от нее. Мы уже не знаем: что думать, что делать, где ее искать", - рассказала мать пропавшей Багдат Мусылманова.

Телефон девушки постоянно отключен. В день пропажи родственники заявили в полицию, однако все усилия пока тщетны.

Близкие Назерке провели собственное расследование. По их словам, виновным в ее пропаже является житель Зайсана, с которым школьница познакомилась и общалась в социальных сетях.

Когда был вот этот разговор в соцсети, в ВКонтакте, они разговаривали в 02.40 где-то. Они вместе разговаривали в тот день, когда она пропала", - рассказала тетя пропавшей Сайран Мусылманова.

Родственники переживают, что молодой человек может удерживать ее силой. Эту версию не отрицают и в полиции. К пропаже Назерке мог приложить силу ее знакомый, его видели на днях в Алматы.

Непосредственно из оперативных мероприятий, нами сейчас создана группа, которая выезжает в Восточный Казахстан с целью отработки той версии, что в данный день ей позвонил некий ранее ей знакомый Камбар и, получается, она вышла к нему на встречу. После этого ее не нашли дома. После этого, 18-го числа этого же месяца, она позвонила своему отцу и сообщила, чтобы он не обращался в полицию: с ней все нормально", - заверил заместитель начальника отдела криминальной полиции УП Талгарского района Андрей Бурьянский.

Ориентировки пары переданы по всей республики. Поиски пропавшей продолжаются. Тем временем родные Назерке просят всех, кто владеет информацией о ее местонахождении, звонить по телефонам: +7 778 688 41 55, +7 775 969 1240, 102.





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