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Сбежавшую из дома после ссоры с родителями школьницу разыскали в Алматинской области24.01.2018
Общество  13:42

Талдыкорган. 24 января. Kazakhstan Today - После трех дней поиска полицейские Алматинской области отыскали 15-летнюю школьницу, сбежавшую из дома после ссоры с родителями, передает Kazakhstan Today.

Девочка, проживающая в поселке Жалгамыс Талгарского района, пропала без вести днем 19 января. Как выяснилось, она поссорилась с родителями и ушла из дома в неизвестном направлении. После безуспешных поисков, самостоятельно организованных ее родными, родители подростка поздно вечером обратились в полицию, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

После прочески села и близлежащей к населенному пункту территории, полицейские организовали оперативные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего ребенка, а также разослали ориентировки в соседние полицейские подразделения.

"Девочку нашли в Бостандыкском районе города Алматы и поместили в Центр адаптации несовершеннолетних. Сейчас ее доставили домой и передали в руки родных. С учетом того, что подросток уже неоднократно сбегает из дома, сотрудники ювенальной полиции занимаются детальным выяснением причин и обстоятельств этих побегов для принятия соответствующих мер", - рассказали в областной полиции.


С начала года полицейские Алматинской области разыскали 18 без вести пропавших, 13 из которых числились в розыске с прошлого года.

"Согласно нашему анализу, в основном пропадают мужчины, отдельные из которых страдают алкоголизмом либо склонны к бродяжничеству. Довольно часты случаи исчезновения пожилых людей, страдающих, как правило, потерей памяти или же психическими заболеваниями. ? вступающие в конфликт с родителями несовершеннолетние. В розыске людей полиции активно помогают средства массовой информации и общественность", - сказал оперуполномоченный областного розыскного отдела капитан полиции Даулет Амангалиев.
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