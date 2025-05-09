Шоу с участием более 500 дронов пройдет 9 мая в Алматы

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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Дорогие ветераны, уважаемые казахстанцы, редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет вас с 80-летием Великой Победы! Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, благополучия и стабильности!





Мы склоняем головы перед павшими и с глубокой признательностью чествуем ветеранов, тружеников тыла, всех, кто приблизил День Победы. Благодаря героическим подвигам, мужеству и отваге наших предков сегодня мы живем и строим будущее.





Ветеранам Великой Отечественной войны желаем крепкого здоровья и поддержки близких! Наш долг - хранить память о том, какой ценой досталась победа.





Мира во всем мире!