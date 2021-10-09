Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК

В Алматинской области , в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный, 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман.

В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. Отрог антициклона сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана - погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, юге, юго-востоке пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге и юго-востоке усилится ветер, на севере, юго-востоке, северо-западе республики ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет". В Алматинской области в районе озера Алаколь - усиление ветра до 17-22, порывы 27 метров в секунду. В Жамбылской области в горных районах туман, на западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в горных районах Туркестанской области, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На юге Костанайской области, ночью и утром на юге-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ожидается потепление.

Посол КНР приветствовал участников круглого стола, посвященного 30-летию независимости Казахстана и 100-летию создания Коммунистической партии Китая

НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо приветствовал участников круглого стола, посвященного 30-летию независимости Казахстана и 100-летию создания Коммунистической партии Китая, организованного выпускниками вузов КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY. Наш круглый стол проходит пересечение двух важных исторических юбилеев - прошедшее столетие образования КПК и предстоящее тридцатилетие Независимости Казахстана, поэтому он представляет собой особую актуальность. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что они смогли связать эти две, на первый взгляд, не имеющие ничего общего между собой даты. Но на самом деле между ними существует большая логическая связь", - сказал Чжан Сяо. Посол отметил, что круглый стол организован общественным объединением дружбы выпускников вузов КНР, которые будучи еще молодой организацией, проводят сегодня активную деятельность, и шаг за шагом воплощают в жизнь свои основополагающие функции, а именно - укрепление традиционной дружбы и духовное сближение между народами наших стран. Сегодня объединение становится всё более узнаваемым, уважаемым и интересным в казахстанском обществе. Образование КПК сто лет тому назад - событие эпохальное, которое привело к созданию Китайской Народной Республики в 1949 году, изменив таким образом глобальный ландшафт. С тех пор китайский народ нашёл для себя правильный путь развития, социализм с китайской спецификой, и благодаря своим титаническим, гигантским усилиям, превратил свою отсталую, бедную аграрную страну во вторую экономику мира. Перед лицом невиданных вызовов и безумного давления под мудрым руководством КПК китайский народ выстоял всякие испытания, дав отпор безрассудному буллингу. Мы буквально за 8 лет вывели из бедности чуть ли не 100 млн человек, обеспечив 1 млрд 400 млн человек зажиточной жизнью. Мы начали строить собственную космическую станцию "Тяньгун". Мы первыми в мире победили злостную короновирусную инфекцию, вернув всю страну, в том числе и экономику в нормальное русло жизни. Только за первое полугодие нынешнего года прирост ВВП Китая составил 12,7%. Все эти достижения немыслимы без руководства КПК", - подчеркнул посол. В последнее время со стороны Запада слышится странная риторика, мол, Китай обязан своим успехом Западу, так как Запад, по их словам обогатил Китай и благословил его на успех. Хочу отметить, что такая постановка вопроса смехотворна и не достойна комментариев, так как на самом деле успех Китая - это верное руководство КПК, и ещё не менее важные - ум, талант и трудолюбие китайского народа. Запад должен отказаться от присущих им высокомерия и надменности", - подчеркнул он. Он отметил, что пройденный путь Казахстана за 30 лет независимости - уникальный феномен современной мировой истории. Его возрождение и скачок вперёд пришлись на сложный исторический этап 1990 годов. Будучи аграрно-сырьевым придатком Казахстан занимал последние строчки в экономическом развитии среди советских республик. Однако, благодаря стратегическому видению, огромному личному труду и лидерским качествам Нурсултана Назарбаева, таким как, взять на себя ответственность, иметь чёткую позицию по долгосрочному развитию своей страны и уметь управлять страной в решающие и поворотные моменты истории, Казахстану удалось избежать внутриполитической дестабилизации и экономических катаклизмов, что, к сожалению, происходило во многих советских республиках. Казахстан добровольно отказался от ядерного арсенала, оставшегося в наследство от Союза, завершил делимитацию границ со всеми соседними государствами. Нурсултан Назарбаев сумел применить рыночные принципы и мировой опыт, сформировав особую для Казахстана модель эффективных реформ развития и управления. Сегодня Казахстан вошёл в 50 самых развитых и конкурентоспособных стран мира", - сообщил посол. Чжан Сяо отметил, что Китай одна из первых стран, признавших независимость Казахстана и установивших с ним дипломатические отношения. За 30 лет наши отношения развиваются и постоянно поднимаются на новую ступень под стратегическим руководством лидеров наших стран. Первый Президент - Елбасы Назарбаев стоял у истоков и внёс неоценимый личный вклад в становление и плодотворное развитие наших отношений. Елбасы один из самых активных сторонников и агитаторов инициативы "Один пояс - один путь", которую анонсировал председатель Си Цзиньпин ровно 8 лет тому назад в стенах Назарбаев Университета. Сегодня взаимодействие двух стран в рамках этой инициативы по достоинству можно назвать эталоном для других стран. Успешно реализуется ряд инвестиционных и индустриальных проектов из согласованного обеими сторонами перечня, который продолжает увеличиваться и дополняться. Даже пандемия не помешала нам работать в той же стратегической динамике", - добавил посол.

По его словам, за 8 месяцев нынешнего года товарооборот двух стран увеличился на 28,5%, составив 17 млрд долларов США.

Визит президента Токаева в Китай в 2019 году вывел наши отношения на качественно новый уровень - вечное всестороннее стратегическое партнёрство. Это очень серьёзный шаг вперёд для двусторонних отношений за всё тридцатилетие. В условиях пандемии лидеры наших стран общались посредством телефонных разговоров, обмена письмами, чтобы задать тон и наметить карту углубления и ускорения двусторонних отношений в постковидный период. Одним словом, сегодня семимильными шагами развивается Китайско-Казахстанское всестороннее стратегическое партнёрство", - сообщил Чжан Сяо. Человечество уже в третьем десятилетии двадцать первого века, однако мысли о холодной войне никак не покидают некоторых людей. Тому подтверждение - созданное недавно США, Великобританией, Австралией партнёрство AUKUS. Данное действие вызвало шквал критики не только от стран региона, но и от их близких союзников. А передача в рамках партнёрства Австралии технологии атомных подлодок поставили под большие риски неукоснительное исполнение договора о ядерном нераспространении. Люди задаются закономерный вопросом: "Продолжают ли быть приверженными этому договору США и Великобритания? Готовы ли они взять на себя обязательства, регламентированные этим договором? Не напоминают ли подобные действия о двойных стандартах? И как будут реагировать США и Великобритания на возможную передачу подобных атомных технологий странам, неугодным Вашингтону и Лондону?". Если США намерены сохранять своё лидерство, то должны дать Международному сообществу исчерпывающие и аргументированные разъяснения", - сказал посол. Он отметил, что "в наше время - время нестабильности и турбулентности все страны мира в той или иной мере находятся в эпицентре тех или иных событий". Никто сегодня не застрахован от прямого или косвенного удара откуда бы то ни было. Массовая миссия зеленых бумажек в США приводит не только к небывало высокому уровню инфляции в своей стране, но и приближает самих себя к дефолту. Охвативший весь мир энергетический кризис и дефицит товаров в глобальном масштабе тоже следствие не ответственной монетарной политики США. Здесь вполне уместна русская пословица: "Ни себе, ни людям". Поэтому мы призываем международное сообщество сформировать выдвинутую председателем Си Цзиньпином концепцию "Сообщество единой судьбы человечества", отказавшись от инертности мышления и попыток сколотить мелкие идеологические группировки", - заключил Чжан Сяо.

В Казахстане запретят употреблять в пищу мясо домашних питомцев