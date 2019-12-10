Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено в столице и трех областях Казахстана

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за тумана объявлено 10 декабря в столице и трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Нур-Султане сохраняется туман.

В Туркестанской области также местами сохраняется туман. Днем местами ожидается ветер юго-восточный, восточный, до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, утром и днем местами гололед.

В Атырауской области также местами ожидаются туман и гололед, говорится в штормовом предупреждении.

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