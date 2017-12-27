Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за метели объявлено в Астане и Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
"27 декабря в Астане ожидается снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы до 15-20 метров в секунду", - сообщает "Казгидромет".
Кроме того, 27 декабря в Акмолинской области ожидается снег, местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью до 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.
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