Штормовое предупреждение объявили в 12 областях

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 18 июня в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается сильная жара, 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 18 июня в Павлодарской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная жара, до 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

18 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, до 35 градусов. В Акжаикском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 июня в Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, до 36 градусов.

Днем 18 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, шквал, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, сильная жара, 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

18 июня, Алматинская область. Киргизский Алатау: днем местами кратковременный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 18 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, до 42 градусов. 18 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Ночью 18 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем местами 17 метров в секунду.

18 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.

Днем 18 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Сохраняются сильная жара, 41 градус, и чрезвычайно высокая пожароопасность.

19-20 июня в Павлодарской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 19 июня местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду, 20 июня 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-23 тепла.

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