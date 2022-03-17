Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Мангистауской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 марта на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), в центре и на севере области гололед. Сохраняется ветер северо-восточный, северный в центре и на севере области 15-20 м/с.

17 марта на юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юго-западе области туман. Днем на севере, востоке области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, днём на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане ночью и утром 17 марта ожидается туман.

17 марта на юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

17 марта на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

Днем 17 марта на юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с.

Утром и днем 17 марта, ночью и утром 18 марта на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных и предгорных районах туман, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.

В Шымкенте днем 17 марта, ночью и утром 18 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 17 марта временами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

17 марта на севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

17 марта на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

17 марта на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

17-18 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области, в горных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 16-17 марта временами 23 м/с, 18 марта временами 23-28 м/с.